Luis Casimiro: «Espero que esta victoria sirva de subidón» Luis Casimiro, en el partido de ayer / ACB Photo-Bouzo-lpr El técnico del Unicaja resalta la mentalidad de su equipo para superar al Baskonia en Vitoria ADG Lunes, 7 octubre 2019, 00:00

El Unicaja necesitaba ya empezar a sumar en la Liga Endesa y, de paso, un partido que le diera una inyección de confianza. La victoria en el Buesa Arena, una de las canchas más difíciles de la ACB, tiene que suponer un paso adelante del cuadro malagueño, como resaltó Luis Casimiro. «No estábamos con la intensidad que requería el partido en la primera mitad«, afirmó. «Esto lo hemos corregido en el segundo tiempo y, sobre todo el cambio táctico de ponernos en defensa zonal creo que ha sido fundamental para cambia el ritmo de partido». En este nuevo escenario «Baskonia ya no ha podido atacar con tanta fluidez». «Desde ahí hemos ido creciendo en confianza. En definitiva, la mentalidad ha sido fundamental».

El entrenador del bloque malagueño volvió a incidir en que la base de la reacción fue la fuerza mental: «El equipo ha mantenido muy buena mentalidad, a pesar de ir 17 abajo nos hemos mantenido trabajando creyendo en lo que estábamos haciendo. Al final hemos tenido el acierto desde la confianza que nos daba la defensa en esos tiros fundamentales cuando estábamos cuatro abajo y a falta de dos minutos«.

«Llevábamos dos partidos en ACB donde no habíamos sumado, pero sí que habíamos estado cerca, porque habíamos competido, pero sin tener la continuidad necesaria«, explicó antes de apuntar que el triunfo en remontada de ayer puede suponer un punto de inflexión: »Espero que esta victoria sirva de subidón al equipo, tanto para la confianza como para las sensaciones. Los chicos están trabajando muy duro, trabajando fuerte, y están con muy buena actitud y se merecen ir cogiendo confianza. En este caso, ganar siempre viene bien, y más si lo hacemos en una cancha difícil como la del Buesa Arena«.

Para Velimir Perasovic, técnico del Baskonia, la derrota cayó como un jarro de agua fría en el equipo alavés: «Ha sido una derrota bastante dura por cómo se produce y cómo acabó el primer tiempo con un dominio por nuestra parte. Parecía que podíamos ganar el partido de manera más sencilla.« »La verdad es que hemos jugado un tercer cuarto horroroso y, a partir de ahí, el partido fue muy igualado y nosotros al final salimos como perdedores«, añadió visiblemente decepcionado.

«Nuestro segundo tiempo ha sido muy malo, tanto en nivel de concentración como en nivel de defensa y creo que la derrota es justa. Los jugadores que entraron en el tercer cuarto fueron los que comenzaron el partido y ellos no estaban bien, es decir, los jugadores importantes no estaban bien y ahí empezó la caída del equipo», expuso.

Lejos de escudarse en la derrota, el preparador del Baskonia siguió profundizando en su análisis: «Antes de la zona ya estuvimos mal, habíamos empezado el tercer cuarto muy ansiosos con jugadores que no participaron segundo cuarto y ellos estaban un poco fríos y ahí ellos nos han recortado. Luego con la zona nos atascamos más y empezamos a atacar peor». Reconoció el preparador croata que el resultado duele más por la falta de capacidad para cerrar el partido: «Nos pusimos otra vez con ocho puntos arriba y no supimos rematar«.

Perasovic hizo hincapié en el «mal tercer cuarto». «El último no fue tan malo, lo remontamos y nos pusimos arriba. Fue cuestión de concentración y de no saber ejecutar las cosas», dijo. Además reconoció enfadado que la última falta fue pitada con mucho rigor. «Si eso es falta, cada contacto es falta, pero no me quiero escudar en eso», dijo.