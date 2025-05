Bernardo Quintero vuelve al «sótano de las ideas» en Google: deja la dirección de equipos y se centra en innovación «Vuelvo al origen, a lo que me apasiona, a lo que me hace feliz», afirma el fundador de Virustotal, que renuncia a seguir ascendiendo en el escalafón de la multinacional

Nuria Triguero Málaga Martes, 27 de mayo 2025, 10:17 Comenta Compartir

Aunque es un líder natural, nunca le han gustado ni los cargos, ni mandar ni los círculos de poder. De hecho, ha sido un director atípico en Google, ya que los directivos de su nivel no suelen tocar código y pasan el día de reunión en reunión. Él, en cambio, se «quitaba de en medio» siempre que podía y seguía programando e investigando, más intensamente en los últimos dos años, desde que la inteligencia artificial entró en escena y le voló la cabeza. Por eso Bernardo Quintero, fundador de VirusTotal y cabeza visible de Google en Málaga, llevaba tiempo deseando dar un paso al lado. Ahora que el Centro de Ingeniería en Ciberseguridad de Google funciona ya a velocidad de crucero, el ingeniero veleño ha anunciado que abandona el rol de manager de equipos en Google para volver «al origen, a lo que me apasiona, a lo que me hace feliz»: es decir, al desarrollo y la innovación. Así lo ha explicado hoy en LinkedIn.

«No ha sido una decisión de última hora, sino el resultado de un proceso que llevábamos tiempo planificando», afirma el fundador de VirusTotal, que seguirá manteniendo su cargo actual de Security Engineering Director, pero renuncia al camino natural dentro de Google, que es seguir ascendiendo. «En vez de perseguir el camino que se esperaba hacia vicepresidente, sumando más equipos y responsabilidades, he decidido dar un paso al lado y dejar ese rol en manos de personas de mi equipo que lo hacen y harán mejor que yo», afirma, agradeciendo a Google, «una vez más (y no sé cuántas van), la sensibilidad y la flexibilidad para permitirme hacer algo poco habitual».

«Me vuelvo a la cueva, al sótano de Google… a ese sitio donde se cocinan las ideas. A experimentar, a fallar, a frustrarme… y a sentir ese subidón cuando por fin algo funciona», ha explicado Quintero, que también ha detallado quiénes van a tirar del timón del GSEC: «Me alegra mucho que a partir de ahora tenga más visibilidad el liderazgo que ya venía ejerciendo Emiliano Martinez al frente de producto, Juan Antonio Infantes al timón de ingeniería y Paloma Simón Márquez al mando de GSEC Málaga».