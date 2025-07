Las huelgas escolares de principios del siglo XX

La reacción de los padres

Un grupo de padres de alumnos encabezado por José García Herrera presentó al claustro de profesores del Instituto un escrito fechado el 16 de diciembre de 1916. En el mismo afirmaban que «hace tiempo se siente en todas las provincias de España la necesidad, puesta de relieve en la prensa, en las corporaciones y más particularmente en el seno de la familia, de que la sociedad alimente en la clase escolar el respeto sano y disciplinado que la misión de enseñar y el deber de aprender exigen. No le falta al profesorado méritos, cultura pedagógica ni medios disciplinarios coercitivos para hacerse respetar, pero si la acción social no los secunda y refuerza, el resultado es un ambiente frío de temor, propicio a rebeliones colectivas». Aprovechaban la ocasión para ofrecer la creación de un patronato escolar de segunda enseñanza y, de paso, solicitar del claustro para sus hijos, afectados por las medidas disciplinarias adoptadas tras la huelga, «una conmutación discreta del castigo que no constituya lenidad para los culpables, pero sí benevolencia para las familias». Del patronato, que llegó a imprimir un reglamento, nunca más se supo.