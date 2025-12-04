Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Diagnóstico precoz y un equipo multidisciplinar: claves en el abordaje de la fibrosis pulmonar

Antequera acoge unas jornadas que contribuyen a dar visibilidad a esta enfermedad, en las que se han presentado referentes como la Norma QualyEPI, impulsada por Boehringer Ingelheim

SUR

Antequera

Jueves, 4 de diciembre 2025, 09:01

Las enfermedades pulmonares intersticiales difusas (EPID) son un grupo de más de 200 enfermedades pulmonares heterogéneas, muchas de ellas clasificadas como raras, que comparten el ... riesgo de desarrollar fibrosis pulmonar. En concreto, uno de los colectivos con riesgo de desarrollarla son las personas que presentan enfermedades autoinmunes sistémicas. La necesidad e importancia de que neumólogos (el profesional de referencia en el abordaje de la fibrosis pulmonar) y reumatólogos (especializados en la atención a pacientes con enfermedades autoinmunes) sumen esfuerzos de forma coordinada para avanzar en el diagnóstico y atención de esta afección, ha centrado este año el contenido de las 11º Jornadas de Jefaturas de Servicio de Neumología y 1º Jornada de las Jefaturas de Servicio de Reumatología en Andalucía. Organizadas por la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) bajo el lema «Gestión integral EPID», se han celebrado en Antequera con el patrocinio de Boehringer Ingelheim.

