Diagnóstico precoz y un equipo multidisciplinar: claves en el abordaje de la fibrosis pulmonar

Las enfermedades pulmonares intersticiales difusas (EPID) son un grupo de más de 200 enfermedades pulmonares heterogéneas, muchas de ellas clasificadas como raras, que comparten el ... riesgo de desarrollar fibrosis pulmonar. En concreto, uno de los colectivos con riesgo de desarrollarla son las personas que presentan enfermedades autoinmunes sistémicas. La necesidad e importancia de que neumólogos (el profesional de referencia en el abordaje de la fibrosis pulmonar) y reumatólogos (especializados en la atención a pacientes con enfermedades autoinmunes) sumen esfuerzos de forma coordinada para avanzar en el diagnóstico y atención de esta afección, ha centrado este año el contenido de las 11º Jornadas de Jefaturas de Servicio de Neumología y 1º Jornada de las Jefaturas de Servicio de Reumatología en Andalucía. Organizadas por la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) bajo el lema «Gestión integral EPID», se han celebrado en Antequera con el patrocinio de Boehringer Ingelheim.

Según datos de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), se estima que la incidencia en España de la fibrosis pulmonar se sitúa entre 10 y 20 por cada 100.000 habitantes. Los síntomas más frecuentes de esta afección, caracterizada por una cicatrización del tejido pulmonar considerada actualmente crónica e irreversible, abarcan desde la dificultad para respirar con actividad física leve (disnea), a la tos persistente, que suelen ser los más frecuentes. Se trata, por lo tanto, de síntomas inespecíficos que pueden contribuir a que el diagnóstico sea un reto.

En este contexto, el evento celebrado en Andalucía ha puesto el foco en cómo reforzar el trabajo coordinado entre neumólogos y reumatólogos para acelerar el diagnóstico temprano de la fibrosis pulmonar y en una atención asistencial optimizada.

Fibrosis pulmonar: la importancia del diagnóstico precoz y los equipos multidisciplinares

La gravedad de los síntomas de la fibrosis pulmonar, su posible evolución hacia formas progresivas, el impacto significativo en el bienestar y la calidad de vida de quienes la padecen, así como su asociación con una mayor mortalidad, constituyendo la principal causa de muerte en la población con esclerodermia y responsable de aproximadamente el 35 % de los fallecimientos en este grupo, subrayan la urgencia de encontrar estrategias que permitan ralentizar la progresión de la enfermedad.

Entre esas vías se erigen como recursos fundamentales dos: el diagnóstico precoz y optimización de la atención por parte de equipos multidisciplinares de los centros8. Por un lado, el diagnóstico de la fibrosis pulmonar constituye todo un reto para la medicina. Al ser sus síntomas iniciales poco específicos, las personas que lo padecen requieren de diversas pruebas diagnósticas y consultas antes de obtener un diagnóstico definitivo. Este proceso puede dilatarse en algunos casos una media de 2.2 años, provocando un retraso en el manejo y atención especializada que estos pacientes requieren.

«En la fibrosis pulmonar, llegar a un diagnóstico rápido y preciso puede marcar la diferencia en el recorrido del paciente. Aunque se ha avanzado en el conocimiento de la enfermedad, todavía existen demoras que impactan en su manejo clínico y en la calidad de vida», señala al respecto el Dr. Agustín Valido, jefe de Servicio de Neumología del Hospital Universitario Virgen Macarena, de Sevilla. «Por eso es indispensable seguir impulsando la formación entre profesionales, especialmente entre especialidades como Atención Primaria que pueden ser el primer punto de contacto de un potencial paciente».

En este sentido, lograr un abordaje exitoso de la fibrosis pulmonar requiere una coordinación eficaz entre los distintos profesionales implicados, incluyendo neumólogos, reumatólogos, radiólogos, anatomopatólogos, entre otros expertos, y que puedan analizar conjuntamente la situación clínica del paciente. Esa coordinación permite reducir demoras, unificar criterios y gestionar el seguimiento del paciente de forma clara y coordinada.

«Es importante seguir impulsando un trabajo multidisciplinar que permita identificar antes a los pacientes y ofrecer una valoración completa desde el inicio. Fortalecer el trabajo en equipos multidisciplinares resulta esencial para agilizar el diagnóstico y ofrecer una atención más integral», recalca el Dr. Enrique Raya, jefe de Reumatología del Hospital San Cecilio de Granada.

La Norma QualyEPI: un marco de consenso para atender a los pacientes con EPID

En el transcurso de la jornada también se ha abordado la Norma QualyEPI, un proyecto impulsado por Boehringer Ingelheim que busca establecer un marco de actuación consensuado y homogéneo para mejorar la atención sanitaria de los pacientes con EPID. Esta iniciativa, desarrollada junto a un comité científico multidisciplinar y un panel de expertos en neumología, tiene como objetivo reducir el retraso diagnóstico, adecuar el seguimiento y tratamiento al tipo de EPID, y promover estrategias que mejoren la calidad de vida de los pacientes, optimizando al mismo tiempo los recursos sanitarios.

«Jornadas como la celebrada en Antequera ponen de manifiesto la importancia de reunir a los distintos profesionales implicados en el abordaje de las EPID para revisar prácticas, compartir necesidades y avanzar hacia un abordaje más consciente. Desde Boehringer Ingelheim respaldamos ese trabajo conjunto y lo reforzamos mediante iniciativas como la Norma QualyEPI, orientada a promover criterios comunes que faciliten una atención más estructurada y centrada en el paciente. Solo a través de la colaboración y sensibilización podemos avanzar hacia un diagnóstico más temprano y una mejor gestión de la enfermedad,» afirma Marta Casellas, Responsable de Market Access & Healthcare Solutions - Hospitales en Boehringer Ingelheim España

Esta jornada pone en relieve la necesidad de seguir avanzando hacia modelos asistenciales más coordinados y homogéneos en el abordaje de las EPID. El impulso del trabajo multidisciplinar y la consolidación de marcos de referencia como la Norma QualyEPI contribuyen a mejorar la identificación temprana de estos pacientes y a reforzar y medir la calidad de la atención que reciben en cada fase del proceso asistencial.