Más de 500 mayores malagueños participan en los talleres de hábitos saludables del Instituto Puleva de Nutrición
Por segundo año consecutivo, el Instituto Puleva de Nutrición ha desarrollado esta iniciativa, en colaboración con el Ayuntamiento de Málaga, en nueve centros de mayores de la capital
SUR
Málaga
Martes, 2 de diciembre 2025, 17:44
Mantener hábitos de vida saludables cuando llegamos a la tercera edad, es fundamental para garantizar una mejor calidad de vida, mayor autonomía y bienestar general. ... Bajo esa premisa ha partido el Instituto Puleva de Nutrición, en colaboración con el Ayuntamiento de Málaga, para poner en marcha 9 talleres, impartidos por una Dietista-Nutricionista en distintos centros de mayores de la capital malagueña.
La adopción de prácticas como una alimentación equilibrada, la actividad física regular, el control del estrés y las revisiones médicas periódicas puede marcar la diferencia en la salud física y mental de las personas con edad más avanzada.
Un total de 540 mayores han participado en estos y han podido aprender que una buena alimentación a base de productos saludables, de cercanía y de calidad, la actividad física regular o relajarse adecuadamente favorece un envejecimiento saludable.
El coordinador científico del Instituto de Puleva Nutrición, Federico Lara, ha recalcado que: «con la puesta en marcha de estos talleres dirigidos a personas mayores, buscamos ofrecer información práctica y rigurosa que contribuya a mejorar su bienestar diario, siempre desde la evidencia científica que caracteriza al Instituto Puleva de Nutrición. Resulta fundamental recordar que los lácteos desempeñan un papel clave en la alimentación de los mayores, ya que aportan nutrientes esenciales como proteínas de alta calidad y calcio, imprescindibles para mantener la salud ósea y muscular».
Una actividad consolidada en Andalucía
Desde el comienzo de esta actividad en el año 2022, son cuatro las ciudades andaluzas que se han sumado a esta iniciativa que tuvo su origen en Granada, en colaboración con la Universidad de Granada, y que se ha extendido a Córdoba, Almería y Málaga. Hasta el momento han participado más de 4.000 mayores en 92 charlas impartidas, en 44 centros de mayores diferentes.
Con la puesta en marcha de este proyecto, la marca láctea refuerza su compromiso con Andalucía y con la salud de los andaluces, especialmente de los mayores, uno de los grupos de población más vulnerables y que más puede beneficiarse de una adecuada alimentación para la prevención de todo tipo de enfermedades.
