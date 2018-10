Julián Contreras pide respeto

Julián Contreras, el hijo pequeño de Carmina Ordóñez, ha pedido «respeto, tacto y humanidad» a quienes, conociendo la difícil situación económica por la que pasa, parecen dispuestos a hacer sangre de su desgracia. «Al dolor que me ha generado mi injusta y delicada situación, he tenido que sumar toda clase de burlas, reproches y humillaciones», ha dicho el joven, que parece decidido a levantar cabeza de la mano del programa que acaba de estrenar en Televisión Española. Hace ya varios meses que se supo que la situación de Julián y de su padre era extrema. Tanto que, incluso, había tenido que dejar su casa porque no podían pagar el alquiler.