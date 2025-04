El Gobierno aprueba hoy el nuevo DNI para el móvil y anuncia una «profunda revolución» Será un primer paso para poder identificarse en territorio nacional si no se lleva el formato físico

Almudena Nogués Málaga Martes, 1 de abril 2025, 11:01

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes la expedición del nuevo DNI digital impulsado por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Se trata de un nuevo formato que lleva cocinándose desde la pasada legislatura, de acuerdo a la normativa europea, y que según anunció el organismo que dirige Fernando Grande-Marlaska, supondrá una «profunda revolución» en la relación con la Administración Pública y con el sector privado.

Por entonces, Interior anunció que se lanzaría una aplicación móvil que actuaría como representación virtual del DNI físico, lo que permitiría a los ciudadanos identificarse y acreditar su identidad. El asunto viene de lejos. En 2020, el director general de la Policía, Francisco Pardo, también adelantó detalles del DNI digital o DNI 4.0, enclavado en el Proyecto Identidad Digital DNI3 financiado con recursos del Fondo de la Unión Europea para la Recuperación y Resilencia.

El proyecto está impulsado por diferentes departamentos de la Policía Nacional como la Subdirección General de Logística, la División de Documentación y la Unidad de Informática y Telecomunicaciones.

Aunque aún no han trascendido todos sus detalles, este DNI digital será un primer paso para poder identificarse en territorio nacional si no se lleva el formato físico, aunque parece que por el momento no servirá ni para viajar ni para hacer trámites administrativos, según fuentes policiales.