Juan Cebrián y su hijo, Jorge, fundadores de SINFSA.
Extra SINFSA

SINFSA abre matrícula en FP, formación continua y preparación de oposiciones sanitarias

La entidad granadina mantiene abierto el plazo de matriculación hasta el 15 de octubre para Formación Profesional, y en pocas semanas, arrancará la matrícula para cursos de preparación de oposiciones 

SUR

Granada

Viernes, 19 de septiembre 2025, 18:13

Fundada en 2016 por Juan Cebrián y su hijo Jorge, esta Sociedad Independiente de Formación Sanitaria (SINFSA) nace con el objetivo de cubrir la ... creciente demanda de formación en el ámbito de la salud. A lo largo de estos años, se han consolidado como un referente gracias a su carácter cercano y a la calidad de sus programas. «Es una empresa familiar y así lo transmitimos tanto a los empleados como a nuestros alumnos», subraya Cebrián. De hecho, «Esta atención cercana, y el asesoramiento personalizado que ofrecemos forma parte de nuestra idiosincrasia y es algo muy valorado por los alumnos, que pasan a formar parte de la familia SINFSA», añade. 

