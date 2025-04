Les Roches Marbella, motor global de talento y excelencia en hospitality

SUR Marbella Jueves, 24 de abril 2025, 08:59 Compartir

Se cumplen 3 años de su nombramiento como CEO de Les Roches. ¿Qué balance realiza de este periodo profesional? ¿Cuáles considera que son los principales retos para Les Roches en estos momentos?

Durante este tiempo, hemos apostado por el gran potencial de expansión que tenía y tiene Les Roches. Nuestro ADN está compuesto por vocación, dedicación e innovación. Esto hace que Les Roches tenga un horizonte inacabable para expandir la marca alrededor del mundo. Hace unos meses, inauguramos el campus de Abu Dabi, este año estamos ultimando los detalles para inaugurar nuevo campus en Shanghái, China, y posiblemente en breve esté en condiciones de comunicar un nuevo proyecto en 2026. Anualmente, recibimos a talentos de más de 100 nacionalidades. Hemos creado una comunidad multicultural en torno al talento profesional en hospitality que nos convierte en ejemplo de cómo romper barreras culturales y sociales.

Aparte de estos proyectos de expansión geográfica, estamos también liderando la entrada de formación especializada en nuevos sectores vinculados a Hospitality como la aviación privada, cruceros de lujo y gestión de empresas y eventos deportivos que son desafíos apasionantes para estos próximos años. Pero sin duda el reto que tomamos con mayor pasión y responsabilidad es nuestro compromiso en seguir reivindicando más que nunca el protagonismo de la importancia de un líder cualificado en turismo y hospitality para muchos sectores. El lema de Les Roches es 'Les Roches is not just a university, is a way of life', (Les Roches no es solo una universidad, es una forma de vida), define muy bien lo que es también nuestro sector. «Hospitalidad y turismo no es solo una profesión, es una forma de vida».

QS World University Rankings 2025 ha vuelto a reconocer la calidad del proyecto educativo de Les Roches, que ha escalado posiciones hasta situarse como la segunda mejor escuela del mundo. ¿Cuáles han sido las claves de este logro?

Aunque celebramos este reconocimiento, creo que aún no damos el valor real que tiene el ser distinguidos entre las dos primeras universidades del mundo en turismo y hospitalidad. Un logro así solo es posible cuando los principales agentes, profesionales y compañías del sector te reconocen, tenemos un contacto muy directo y un trabajo constante en común con los más importantes del sector a nivel mundial, con quienes analizamos y detectamos las tendencias que están surgiendo, para adelantarnos y tener siempre adaptado nuestro plan de estudios según lo que después necesitan y van a contratar. Un claro ejemplo de ello son los programas especializados junto a grandes referentes como Silversea, líder mundial en cruceros de lujo, para el Diploma de Estudios Avanzados en Dirección de Cruceros, o Jetex, el mayor operador de jets privados del mundo, para el Postgrado de Aviación Privada. También, para el nuevo título de grado enfocado en la gestión de empresas deportivas colaboramos con las instituciones y organizaciones deportivas internacionales más importantes.

Esta posición en el ranking llega tras un curso clave, en el que también hemos conseguido el nuevo reconocimiento como Instituto Universitario de Ciencias Aplicadas, por parte de la acreditadora federal del gobierno suizo, reflejando el compromiso con la excelencia académica.

Carlos Díez de la Lastra, CEO de Les Roches .

Dentro de Les Roches Global, ¿qué posición ocupa Les Roches Marbella, qué singularidades aporta al resto del grupo?

El campus de Marbella tiene un rol muy relevante dentro de Les Roches, es sin duda una de las principales fuerzas tractoras de talento internacional entre los distintos campus de la marca.

Marbella supone una ubicación idónea para formarse en el mundo del hospitality. Reconocida como destino turístico de lujo a nivel mundial, las grandes cadenas hoteleras y de lujo deciden abrir nuevas sedes en la ciudad, lo que permite a los estudiantes y profesionales que se forman en nuestro campus conocer e interactuar con una gran diversidad de proyectos de altísimo nivel en un entorno de altísima diversidad internacional. Creo que España es actualmente el país más relevante por su volumen y diversidad en el panorama turístico mundial y Marbella, junto a la Costa del Sol, ofrece un entorno único, convertido en un laboratorio viviente en el que ya no solo se forman, sino que los estudiantes tienen la oportunidad de dar vida a sus proyectos.

Les Roches trasciende el concepto del turismo para englobar el de 'hospitality'. ¿En qué otros sectores empresariales e industrias está cada vez más valorado este concepto?

Hospitality se traduce al castellano como hospitalidad que se define como buena acogida. Desde Les Roches defendemos que el hospitality se basa en hacer a la gente feliz, en crear experiencias únicas que les hagan disfrutar y que sean memorables, y es algo que ya se ve más allá del turismo. Eso traducido al entorno profesional implica que formamos a los mejores directivos y profesionales para todas aquellas empresas donde la calidad de servicio y experiencia de un tipo de cliente de alto perfil de exigencia es el valor diferencial de competitividad más allá del producto técnico o precio/coste de producción.

Desde el sector de retail e industria del lujo, las finanzas y el real estate, donde los asesores detallan ofertas muy minuciosas y adecuadas para su cliente, hasta los eventos y deportes, en los que la gente va buscando espectáculo, pero también una experiencia inigualable. En Les Roches ya no formamos solo a los líderes del turismo, también a los futuros líderes de este abanico tan amplio de sectores hacia los que ha evolucionado el hospitality.

Les Roches Marbella recientemente acogió un encuentro profesional para analizar el presente y futuro del hospitality en la Costa del Sol. ¿Qué conclusiones se sacaron en este encuentro?

Entre las principales conclusiones que compartieron los invitados, destacaría la necesidad de integrar la sostenibilidad en la gestión hotelera de forma mucho más intensa, como un compromiso ambiental, a la vez que una ventaja competitiva. La constante autoexigencia por la innovación y calidad de servicio como una necesidad de todas las compañías en el destino y la escasez de profesionales cualificados fueron otros de los temas abordados. Se subrayó el momento clave que la industria está viviendo en ese sentido, con una auténtica guerra por el mejor talento en un sector donde las aperturas e inversión muestran indicios de frenar, creando una oportunidad también para directivos y profesionales en activo. Nosotros lo estamos viviendo ya con la mayor demanda de programas de formación especializados con el fin de actualizar y fortalecer sus habilidades y aprovechar las oportunidades. Los expertos resaltaron la importancia de un liderazgo empático y flexible, capaz de adaptarse a las nuevas expectativas de los clientes.

Ampliar Sede de Les Roches Marbella.

De cara al próximo curso académico, ¿en qué proyectos nuevos está trabajando Les Roches? ¿Proyectan enriquecer su itinerario académico con nuevas titulaciones?

Estamos siempre en constante actualización y enriquecimiento de nuestra oferta académica. Recientemente, hemos anunciado la actualización de nuestro título de Grado en Ciencias de Dirección de Empresas Deportivas para ofrecer mayor flexibilidad a atletas profesionales, que quieran enfocar su formación hacia la gestión empresarial y el deporte, mientras continúan desarrollando su carrera profesional.

También hemos lanzado un máster especializado en gestión internacional, enfocado en la magnitud global de nuestra industria. Impartido en septiembre 2025 en Abu Dabi y a partir de marzo 2026 también en los campus de Marbella y Suiza, el Máster de Ciencias en International Hospitality Management, garantizará que los estudiantes reciban una formación inmersiva, enriquecida por la excelencia del hospitality de lujo y la innovación impulsada por la cultura que cada región ofrece.

Por último, comprometidos con nuestro objetivo de expandir la excelencia del hospitality y la marca Les Roches por todo el mundo, estaremos inmersos en los últimos preparativos para abrir nuestro campus en China.

La innovación es un elemento esencial dentro del ADN de les Roches. En Marbella cuentan con un hub tecnológico permanente en el que se muestran los últimos avances. ¿Cuáles han sido las innovaciones en el sector del hospitality que más le han sorprendido recientemente?

Spark Innovation Sphere by Les Roches es la cuna del hospitality del futuro. Gracias a este hub tecnológico, nos hemos convertido en un centro de innovación y emprendimiento único, que también actúa como una plataforma de incubación empresarial con más de 60 proyectos y compañías internacionales involucrados desde su fundación.

Cada día surge una herramienta digital nueva que mejora o aporta valor a las demás. Una de las que destacaría de los últimos tiempos es la implantación de la inteligencia artificial y el análisis del big data para conseguir una mejor eficiencia en los destinos. Por ejemplo, sensores de movimiento para monitorizar el uso de luz y energía o hacer un análisis de ocupación y de raciones alimentarias y así evitar el desperdicio de comida. La implementación de las nuevas tecnologías en cualquier ámbito del hospitality es una necesidad, pero, indudablemente, en términos de sostenibilidad es un aliado esencial.