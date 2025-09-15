Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Extra Colegio El Pinar

El Pinar arranca el curso 25/26 con la mayor cifra de estudiantes de su historia y nuevos grupos de Bachillerato

El centro mejora sus instalaciones con nuevos medios materiales y tecnológicos y una plantilla que renueva su equipo docente y que ya alcanza los 115 profesionales

SUR

Alhaurín de la Torre

Lunes, 15 de septiembre 2025, 17:12

El Colegio El Pinar da la bienvenida a un nuevo año académico en el que los 21.000 metros cuadrados de espacios docentes, deportivos y ... de servicios que integran más de medio centenar de aulas, áreas verdes, pistas y pabellón para la práctica de la actividad física, piscina, comedor, laboratorio, zonas lectivas específicas para FP y decenas de equipamientos más -rocódromos, agroaula, sala multisensorial o enfermería, entre otros-; vuelven a cobrar vida con la llegada de los casi 1.350 estudiantes de enseñanzas obligatorias y postobligatorias que ponen en marcha la maquinaria académica del centro con mayor proyección de la enseñanza independiente malagueña. El vigésimo sexto curso de la historia de la institución docente de Alhaurín de la Torre viene a completar una etapa en la que El Pinar pone a disposición de su comunidad educativa uno de los conjuntos de instalaciones más modernos, completos y tecnológicamente mejor dotados del sector formativo andaluz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Pinar arranca el curso 25/26 con la mayor cifra de estudiantes de su historia y nuevos grupos de Bachillerato

El Pinar arranca el curso 25/26 con la mayor cifra de estudiantes de su historia y nuevos grupos de Bachillerato