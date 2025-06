De estudiantes a profesionales: EVAD Formación revoluciona la educación del videojuego en Andalucía

SUR Málaga Lunes, 9 de junio 2025, 11:03 Compartir

El videojuego no es solo un fenómeno cultural, es una industria que en 2024 superó los 2.408 millones de euros en España, con una proyección de crecimiento imparable. Pero detrás de cada título, de cada personaje animado o línea de código, hay cientos de profesionales que lo han hecho posible.

Detrás de éxitos como System of Souls —desarrollado por el estudio malagueño Chaotics Labs— o Blasphemous —de la sevillana The Game Kitchen—, hay equipos multidisciplinares formados por programadores, artistas, diseñadores y técnicos especializados. En este contexto, EVAD Formación, la Escuela Superior de Videojuegos y Arte Digital, ubicada en La Fábrica del Videojuego de Málaga, se ha convertido en el principal centro andaluz de formación especializada en una de las industrias con mayor proyección de la actualidad. Su secreto, un modelo pedagógico que fusiona creatividad, tecnología y conexión directa con la industria, asegurando que sus alumnos no solo aprendan, sino que obtengan todas las capacitaciones que exige el mercado laboral.

Un ecosistema único en España

EVAD no es una escuela al uso. Con más de 2.000 metros cuadrados de instalaciones que cuentan con la última tecnología y simulan el entorno real de una empresa de videojuegos. Además, cuenta con espacios destinados a diferentes usos audiovisuales como una sala de croma profesional, un estudio de sonido para doblaje y bandas sonoras, o zonas de incubación de empresas donde proyectos reales se desarrollan para su lanzamiento al mercado con el apoyo de EVAD. «Desde la escuela trabajamos para la inserción laboral de nuestros alumnos, pero también ponemos todo nuestro esfuerzo en que los proyectos que realizan durante su formación, se conviertan en producto real y, como consecuencia, en nuevas empresas», explica Gerard Álvarez, director de EVAD Formación.

El enfoque práctico es clave en la metodología de la escuela. Los programadores dominan lenguajes como C# con motores como Unity y Unreal Engine 5, siendo el único centro andaluz Academic Partner de Unreal Engine 5, mientras que los artistas trabajan con herramientas profesionales como Photoshop, Blender, Zbrush y Substance Painter. Los diseñadores, por su parte, desarrollan niveles, narrativas y mecánicas jugables. «El 80% de las horas son prácticas. No formamos teóricos, formamos profesionales», añade Gerard Álvarez. Este enfoque garantiza que los estudiantes no solo adquieran conocimientos técnicos, sino que también desarrollen habilidades críticas para el mundo laboral.

Dos caminos hacia la industria

EVAD ofrece dos ciclos formativos diseñados para adaptarse a las necesidades de los estudiantes y de la industria. El primero, el Técnico en Creación de Videojuegos (Ciclo Medio), está dirigido a jóvenes a partir de 16 años y tiene una duración de dos años. Durante el primer curso, los alumnos adquieren los fundamentos, como programación básica, arte 2D/3D y diseño de niveles. El segundo año se centra en un proyecto integrador y en 370 horas de prácticas en empresas. «Saldrás con un portfolio jugable, no con un título vacío», destacan desde EVAD.

Por otro lado encontramos el Técnico Experto en Creación de Videojuegos (Ciclo Superior) donde los alumnos aprenderán a trabajar con las herramientas y programas más demandados en la industria del entretenimiento entre los que se incluye el motor gráfico Unreal Engine 5. EVAD refuerza su exclusividad como único centro Academic Partner oficial de Epic Games en Andalucía, lo que garantiza formación certificada en esta tecnología utilizada sobre todo por estudios AAA.

El ciclo superior está pensado para personas con el título de Bachillerato, o que tengan titulación en un ciclo superior de cualquier especialidad. «El 85% de nuestros graduados encuentran trabajo en menos de 6 meses» afirma Gerard Álvarez.

La industria llama a la puerta

Uno de los mayores valores de EVAD es su estrecha relación con la industria. Más de 100 estudios nacionales e internacionales colaboran con la escuela, ya sea para tutorizar prácticas, participar en talleres o reclutar alumnos destacados. Empresas como Warlands o Devilish Games, creadores del aclamado Minabo: A walk through life, mantienen acuerdos con la escuela, al igual que gigantes internacionales como King o VIVA Games.

Además de estas colaboraciones, EVAD organiza eventos exclusivos que facilitan la inserción laboral de sus estudiantes. Las Game Jams, competiciones en las que los alumnos crean juegos en solo 48 horas, son otra oportunidad para destacar. También se imparten masterclasses y jornadas con figuras destacadas de la industria, como Javier Puertas, Head of Gaming en Selecta Visión.

Málaga, un hub imparable

La ciudad andaluza se ha convertido en un polo de atracción para la industria del videojuego. Eventos como Gamepolis, el mayor festival de videojuegos del sur de España, o la FreakCon, atraen a miles de profesionales y aficionados cada año.

EVAD aprovecha este ecosistema dinámico para ofrecer a sus estudiantes una experiencia formativa integral. La escuela tiene convenios con residencias para alumnos de fuera de Málaga, organiza visitas a estudios y participa activamente en eventos del sector. Esta conexión con el entorno profesional no solo enriquece la formación, sino que también abre puertas a futuras oportunidades laborales.

Un futuro con más voces

El 35% de su alumnado son mujeres, una cifra que crece curso tras curso. Para fomentar la inclusión, la escuela ofrece talleres que visibilizan los roles femeninos en la industria, impartidos por profesionales como Luna del Alba Márquez, Game Capture Artist en NVIDIA GeForce, Natacha Bustos, dibujante de cómics en Marvel o Cristina Barreiro programadora en el videojuego The Mageseeker.

EVAD Formación se consolida como el gran semillero del talento digital en Andalucía. Desde su innovador campus en Málaga, esta escuela ofrece una formación práctica, conectada con la realidad del sector.