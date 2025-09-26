100 plazas gratuitas en Málaga para impulsar tu carrera con IA, IoT y Realidad Virtual

En un momento en el que la tecnología marca el ritmo del mercado laboral, contar con formación actualizada ya no es un lujo, sino una ... necesidad para acceder a empleos más estables y mejor remunerados. Con Málaga como uno de los polos tecnológicos más dinámicos del sur de Europa, la ciudad se convierte en el escenario idóneo para acercar oportunidades formativas en competencias digitales de vanguardia.

El Programa de Formación en Tecnologías 5G, impulsado la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de Andalucía, en colaboración con Vodafone e Integra Conocimiento & Innovación, lanza su última convocatoria de cursos con casi 100 plazas gratuitas para 2025 en la provincia.

Se trata de dos especialidades complementarias y muy demandadas: Programación en Internet de las Cosas (IoT), IA y Smart Cities y Programación en Realidad Virtual y Aumentada para entornos 5G. Las inscripciones ya están disponibles en www.formacionen5G.es y los cursos comenzarán noviembre.

Cada formación tiene una duración de 150 horas en ocho semanas, con un formato flexible que combina un 80% de clases online y un 20% de tutorías presenciales en el Polo Nacional de Contenidos Digitales. En total, se ofertan 45 plazas por curso, preferentemente para personas desempleadas.

Estas formaciones abren la puerta a sectores en plena expansión, como el desarrollo de experiencias inmersivas aplicadas a la salud, la educación o el turismo, o el diseño de soluciones inteligentes para la industria y las ciudades del futuro.

Al finalizar, los participantes obtendrán un diploma acreditativo expedido por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.

Requisitos para solicitar los cursos

Estas formaciones no requieren conocimientos previos sobre tecnología o informática. No obstante, se establecen que las personas interesadas deben tener alguna de las siguientes titulaciones mínimas: ciclos formativos de grado medio o superior, bachillerato, certificado de profesionalidad de nivel 3, grado universitario o equivalente.

Más información e inscripciones en: www.formacionen5g.es