Supremme de Luxe no necesita presentación. Es una de las artistas drag más conocidas de España gracias a su trabajo sobre los escenarios desde que tiene 13 años. Un trabajo que la ha llevado a ser la presentadora de 'Drag Race España' y a actuar en teatros, incluso con obras producidas por ella misma. Ahora, la profesional será la encargada de dar el pregón del Pride de Torremolinos en su décimo aniversario en un contexto con derechos que celebrar, pero con reivindicaciones debido al convulso momento que viven las personas LGTBI. En esta entrevista, traslada su emoción y se alegra de que las drags pasen a una primera línea dentro de los orgullos.

–'Drag Race España' es el programa que más visibilidad te ha dado a pesar de tu larga trayectoria. ¿Es lo más importante que has hecho?

–Depende a lo que le des importancia. Para mí es muy importante llevar desde los 13 años actuando. Entonces, lo tengo todo más o menos en un mismo plano. Sí que es cierto que 'Drag Race' es lo que ha tenido más repercusión y lo que ha hecho posible que mucha gente me vea más. Si hablamos a nivel mediático y de visibilidad, pues sí. Pero no podría decir que es el único o el más importante.

–¿Te dio vértigo convertirte en un referente dentro del mundo del drag a raíz de presentar el programa?

–No soy consciente de eso. Soy consciente de que hago un trabajo que lo ve gente, pero tampoco me gusta pensar mucho más. Es un trabajo que está muy bien, que permite que mucha más gente me vea, pero ya está. Tampoco me quedo pensando en eso, porque si no sí que me daría vértigo o me limitaría para hacer otras cosas.

Supremme de Luxe. Mista Studio

–¿Has notado que el drag tiene más visibilidad y repercusión gracias al programa?

–Se ha abierto a más público y a otros espacios. Pero tenemos que ser conscientes de que drag no es sólo lo que se ve en 'Drag Race'. Es sólo una parte. El drag en España es muy variado y hay un montón de propuestas muy interesantes. Lo ha abierto a un público que quizá no lo conocía o tenía cierto prejuicio y no pensaba que fuera un tipo de espectáculo que le fuera a gustar. Hay un montón de locales y de artistas que ofrecen sus propuestas día a día y que también hay que seguirlos y tenerlos muy presentes.

–¿El programa ha ayudado a que las condiciones de las drags sean más dignas?

–Me encantaría decir que sí, pero no ha ocurrido eso. Incluso hay sitios que están pagando muchísimo peor. Me consta que hay empresarios que reclaman que se cambien más de ropa, de pelucas… pero con los sueldos que se pagan es imposible afrontarlo. Aún hay mucho camino por hacer y recorrer. Sé perfectamente lo que hay porque he estado en locales toda la vida, pero soy consciente de que tengo una situación de privilegio.

–Tras 'Drag Race', te llegó el proyecto de 'Tu cara me suena', ¿cómo fue?

–Fue un sueño. Es mucho curro porque es un programa muy exigente, pero me ha gustado muchísimo siempre ese formato. No es que me llegara el proyecto, lo perseguí yo. Hemos estado llamando, insistiendo, pidiendo… Nunca pensé que fuera a llegar a ser conocido como para poder estar ahí.

Supremme de Luxe. Mista Studio

–'Tu cara me suena' es un programa más familiar, ¿cómo has vivido ese salto a lo 'mainstream'?

–De la misma manera. Cuando he ido saltando en los formatos, siempre ha sido trabajando. Tengo suerte que la gente valora bastante la forma en la que trabajo. La recepción fue muy buena y la experiencia también.

–¿Por qué en las entrevistas previas a veces salías como Dani y otras como Supremme?

–Dependía de a quién fuera a imitar. Pensé que si me tocaba imitar a una mujer e iba de Supremme, la gente no iba a ver la dificultad real de estar saltando de género. No es algo nuevo, en el taller de 'Drag Race' salgo sin maquillar y como actor también hago cosas. Como Supremme siempre me ha ido muy bien, lo he potenciado más. ¿Para qué voy a hacer otra cosa que me va peor?

–¿Y también buscabas que te conocieran un poco más como persona, o era por el trabajo?

–A raíz de 'Drag Race' se me está conociendo más, yo siempre había sido más celoso con la parte personal. Muchas veces nos ponemos una coraza antes de que nos pasen cosas. Ahora me doy cuenta que a raíz de mostrarme cómo soy, contar cómo veo la vida, hablar y normalizar todo mucho más, me ha ido mejor.

–Toda esa trayectoria te ha llevado a ser pregonera del Pride de Torremolinos. ¿Cómo afrontas este reto?

–No sabes la ilusión que me hace. El mundo drag siempre ha estado muy presente en orgullos, en fiestas, en locales y en todo dentro del colectivo, pero siempre ha habido la sensación como de un artista no principal. Siempre como un pasito por detrás. No sé la gente cómo se lo tomará, pero yo me lo tomo como una cosa muy importante, como una responsabilidad muy grande. Que una drag pueda dar un pregón me parece interesante. Y, además, este año tenemos muchas cosas que reivindicar. También, afortunadamente, que celebrar.

«Adoro a Supremme porque me ha dado muchas cosas. Y pienso seguir con ella, no tengo ningún tipo de intención de apartarla»

–¿Qué no puede faltar en un pregón?

–Todavía tenemos que contestar a eso de que la reivindicación está muy bien, pero que por qué tiene que ser festiva. Es que una reivindicación puede ser festiva y tenemos mucho que reivindicar todavía, porque el panorama, desgraciadamente, no está todo lo bien que quisiéramos, pero es que también hemos conseguido mucho gracias a nuestra lucha. Me parece muy bien estar contento de lo que se ha conseguido, festejarlo, celebrarlo y estar en la calle como cada uno quiera. Antes no se podía estar así. Me parece también muy importante el hecho de estar de fiesta como quiera cada persona y alegrándonos de todo lo que como colectivo hemos logrado sacar hacia adelante y avanzar.

–Torremolinos es un lugar importante para las artistas drag, pero no ha habido mucha representación en 'Drag Race'.

–En el casting no intervengo. Yo sólo presento el programa, entonces no lo sé, no te puedo decir exactamente por qué. Sí que ha habido mucha representación andaluza. El drag en Andalucía siempre ha sido muy potente y, me imagino, que se deberá al volumen de gente de Andalucía que se presenta. Si hay tres perfiles parecidos, pues lógicamente en el programa va a entrar uno. De Torremolinos estuvo Kelly Roller. Pero te lo dicen de todas las ciudades. Y la realidad es que hay muchas drags en España y en el programa solo hay doce por edición.

–Cuando Supremme se quita la peluca y es Dani, ¿qué le gusta hacer?

–Soy súper tranquilo. Creo que va un poco con la edad. Antes me gustaba más salir y era muy noctámbulo. Como en mi trabajo siempre estoy con mucha gente, cuando no trabajo es todo lo contrario. Quiero estar solo o con poquita gente. Estoy mucho con mi perra y mucho plan de paseo y excursiones… y comer. Conmigo para comer me tienes siempre. También disfruto mucho las reuniones de amigos.

Supremme de Luxe. Salva Musté

–Ahora estás en el teatro y en la tele, ¿quieres dejar el mundo de la noche?

–Ahora mismo no estoy trabajando por la noche porque tengo proyectos de tele y de teatro que me ocupan más tiempo. Y lo que hago en locales, lo propongo yo. Entonces procuro que sea en otro tipo de horario. Está bien que las propuestas drag no siempre sear de madrugada.

–Presentadora de 'Drag Race', concursante de 'Tu cara me suena', teatro, una travesti muy querida... ¿Qué más te gustaría hacer?

–Lo bueno de esta profesión es que nunca te conformas. Ahora estoy haciendo 'El cabaret de los hombres perdidos', que es un musical maravilloso. Y estreno 'Intimísimo' en el teatro La Latina, que es producción mía. Lleva una banda de mujeres en directo. Ahí corro yo con todos los gastos. Ojalá la tele dure mucho y pueda hacer muchas más cosas porque es un medio que me gusta. Pero yo mi futuro lo veo, que es lo que he querido siempre, en el teatro. La tele ayuda mucho a vender entradas. He descubierto otro medio en el que había trabajado menos. Creo que en la tele puedo hacer muchas más cosas.

–¿Cómo qué?

–Si hubiera un programa que fuera como los 'mini-retos' que hacemos en 'Drag Race', incluso de cultura... Un concurso, un concurso así como más ligero y tal. Yo creo que ahí funcionaría bien. O hacer un programa en directo con público como el antiguo 'Sorpresa, Sorpresa'. O una gala. Galas con artistas.

–¿Estos proyectos te gustaría hacerlos como Dani o como Supremme?

–Como lo que surja. Todo lo que le venga a Supremme siempre está bien. Porque da presencia al colectivo. Pero es que si lo hago como Dani, le voy a dar también la visibilidad. A mí ya se me asocia a Supremme. Iría un poco de la mano. A Supremme la adoro porque me ha dado muchas cosas. Y pienso seguir con Supremme, no tengo ningún tipo de intención de apartarla. Pero lo que me venga de Dani también lo quiero hacer.