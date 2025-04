Juanma Moreno, «un poco nervioso y emocionado» antes de portar al Cristo de la Exaltación

Antonio M. Romero Málaga Miércoles, 16 de abril 2025, 13:46 Comenta Compartir

«Con un punto de nerviosismo y emocionado». Así ha afirmado sentirse Juanma Moreno a pocas horas de meter el hombro en el varal del Cristo de la Exaltación, uno de los cuatro titulares de las Reales Cofradías Fusionadas de San Juan que esta tarde de Miércoles Santo procesiona por las calles de Málaga, en lo que supone el regreso del presidente de la Junta al trono de su hermandad después de que el pasado año no tuviera previsto acudir aunque al final la cofradía no salió por la lluvia.

«Estoy muy emocionado porque salen conmigo mis tres hijos y mi mujer, con lo cual toda la familia estaremos con nuestras túnicas negras. Me hace mucha ilusión porque no creo que aguante muchos años más debajo del varal tantas horas y estoy esperando a ver si mi hijo me coge el relevo y puedo pasar a otras funciones dentro de la cofradía», ha recalcado Moreno a preguntas de este periódico.

Unas declaraciones que ha efectuado durante su visita a la casa hermandad del Sepulcro y antes de acudir a la de Jesús El Rico dentro de una pequeña gira cofrade en esta mañana de Miércoles Santo donde Juanma Moreno ha destacado que la Semana Santa forma parte de la «identidad» de Andalucía.

«La Semana Santa de Andalucía no es sólo un acto de devoción y fe, que lo es y es lo que lo mueve y lo motiva, sino que representa una gran parte de nuestra identidad en términos culturales y sociales y supone uno de los grandes atractivos económicos para nuestra comunidad generando cientos de miles de empleos. Por eso, independientemente de la fe que cada uno procese y de la motivación que tengan, tenemos que cuidar y proteger esta tradición», ha recalcado.

En esta línea, ha recordado que la ocupación turística se encuentra al 90% en las provincias de Málaga, Sevilla y Jaén y que la media en la región, ante la mejora meteorológica que se prevé para los días grandes de la Semana Santa, se situará en el 80%. A ello, según los datos que ha dado, se suma que esta celebración ha supuesto la contratación de 300.000 personas en la comunidad.

Asimismo, Juanma Moreno ha puesto en valor la labor que de manera «anónima y desinteresada» realizan las cofradías y hermandades desde los pueblos más pequeños hasta las grandes ciudades para que la tradición de la Semana Santa se mantenga «intacta» y al tiempo ha pedido «precaución» a las miles de personas que estos días asistirán a los desfiles procesionales.

La labor que realizan las cofradías la ha podido conocer Juanma Moreno en sus dos visitas a hermandades en Málaga, donde ha estado acompañado por la delegada de Gobierno de la Junta en la provincia, Patricia Navarro.

La primera parada ha sido en el Sepulcro, done Moreno ha sido recibido por el hermano mayor de la cofradía, Tomás Galiana, miembros de su junta de gobierno y exhermanos mayores de la hermandad oficial de la ciudad y ha conocido los detalles de la salida procesional del próximo Viernes Santo así como datos sobre las imágenes y la historia de la corporación.

Tras firmar en el libro de honor de la hermandad, Juanma Moreno subió a la terraza de la casa hermandad, desde donde pudo contemplar las vistas del Teatro Romano, la Alcazaba y la Aduana. «¡Qué bonitas vistas! Sois unos privilegiados», les ha dicho a los hermanos de la corporación.

Desde ese punto en calle Alcazabilla, el presidente andaluz se ha desplazado andando -siendo saludado por numerosos ciudadanos- hasta la casa hermandad de El Rico en la calle Victoria, donde ha sido recibido por su hermano mayor, Ramón Varea, su junta de gobierno y exhermanos mayores y luego ha recorrido las instalaciones y ha contemplado los tronos del Jesús El Rico y la Virgen del Amor, preparados para su salida de esta tarde.