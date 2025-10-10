El Ventanal del Soho: la creatividad como recurso para salir de la rutina y el autoconocimiento

La creatividad como camino de autodescubrimiento y realización personal. Así puede resumirse la esencia de un proyecto tan singular como El Ventanal del Soho, ... que ofrece al público todo tipo de talleres y actividades creativas como un recurso para escapar del estrés diario, y conectar con el talento personal.

«El Ventanal del Soho nació en marzo de 2023, con la idea de crear en Málaga un espacio diferente, donde las personas pudieran salir de la rutina para poder desconectar y descubrir su lado más creativo», explican sus artífices, Vanessa Loscocco Castelao y Alan Collu.

Vanessa Loscocco Castelao y Alan Collu, artífices de El Ventanal del Soho.

«En nuestro espacio impartimos cursos creativos: acuarela, cerámica, velas, estampacion y prensado botánico, joyeria, tejido, entre otros», detallan. Actividades abiertas tanto a expertos como neófitos en la materia. «No importa si ya tienes experiencia o si es tu primera vez: los cursos estan pensados para que vengas a relajarte y descubrir lo que eres capaz de crear», matizan.

«Ofrecemos un parentesis creativo para alejarse de la rutina del día a día. Nuestros cursos ayudan a liberar la mente, reducir el estres, ganar confianza, conectar con uno mismo y compartir con otras personas que también buscan hacer algo bonito con sus manos», valoran acerca de los beneficios de su propuesta. «Aquí se crean experiencias, pero también momentos de calma y hasta nuevas amistades», ponen en valor.

Ambiente creativo, idóneo para el disfrute y la calma

Una de las grandes fortalezas de El Ventanal del Soho es la atmósfera creativa que logran aportar en todas sus actividades. «Lo que distingue a El Ventanal del Soho es el ambiente: cuidamos mucho el disfrute, la calma y la atención personal de todos los participantes», destacan. «Aquí no hay prisas ni presiones: hay tiempo para disfrutar, relajarse y divertirse. Vienes a pasarlo bien, no a cumplir expectativas», subrayan.

La propuesta de El Ventanal del Soho ha logrado llamar la atención en una ciudad llena de planes y alternativas de ocio. «La respuesta del público malagueño ha sido maravillosa: mucha gente se ha acercado con curiosidad, y muchos ya son parte de esta pequeña comunidad creativa que sigue creciendo», valoran.

Tal y como revela su nombre, su ubicación en una de las zonas más emblemáticas del centro de Málaga goza de una importancia y peso especiales para el proyecto. «El Soho nos inspira, es un barrio lleno de arte, movimiento y energia. Por eso decidimos llevarlo en el nombre», confirman.

Para la nueva temporada, El Ventanal del Soho ofrecerá nuevos talleres, propuestas colaborativas entre artistas locales y actividades especiales pensadas para compartir en grupo, como cursos privados para empresas o reuniones de amigos. «También estamos ampliando la duración de nuestros cursos para seguir profundizando y que puedan disfrutarlos como clases semanales», anuncian.

Más información:

Dirección: C. Córdoba, 6, Distrito Centro, 29001 Málaga.

Teléfono: 605 23 19 92.

Instagram: @elventanaldelsoho