Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Extra Soloflow Freestyle

El SOLOFLOW FREESTYLE vuelve a Málaga con su 6ª edición en el Martín Carpena

Este año el evento contará con un número inédito en la ciudad: el espectacular salto en tándem de Antonio Navas y Rocky Florensa

SUR

Málaga

Jueves, 2 de octubre 2025, 12:48

El próximo 11 de octubre a las 19:00h, el Palacio de Deportes Martín Carpena de Málaga volverá a rugir con la adrenalina ... del Freestyle Motocross, en la que será ya la sexta edición de un espectáculo que reúne cada año a más de 7.000 espectadores y se ha consolidado como uno de los grandes eventos del motor en España.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El SOLOFLOW FREESTYLE vuelve a Málaga con su 6ª edición en el Martín Carpena

El SOLOFLOW FREESTYLE vuelve a Málaga con su 6ª edición en el Martín Carpena