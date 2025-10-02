El SOLOFLOW FREESTYLE vuelve a Málaga con su 6ª edición en el Martín Carpena

El próximo 11 de octubre a las 19:00h, el Palacio de Deportes Martín Carpena de Málaga volverá a rugir con la adrenalina ... del Freestyle Motocross, en la que será ya la sexta edición de un espectáculo que reúne cada año a más de 7.000 espectadores y se ha consolidado como uno de los grandes eventos del motor en España.

El público disfrutará de un show que combina riesgo, espectáculo y pasión por las dos ruedas, con saltos imposibles y acrobacias que desafían la gravedad. Este año, además, el evento contará con un número inédito en la ciudad: el espectacular salto en tándem de Antonio Navas y Rocky Florensa, que dejará sin aliento a todos los presentes.

Ampliar

El cartel de pilotos confirmados para esta edición está encabezado por auténticas leyendas y campeones mundiales: Edgar Torronteras, pionero, figura histórica del freestyle y promotor del evento; Maikel Melero, cinco veces campeón del mundo de FMX; José Mincha, piloto revelación del freestyle; Antonio Navas y Rocky Florensa, con su salto en tándem nunca antes visto en Málaga; Unai Aguiló, Javi Jabato y Víctor Córdoba, referentes de este deporte que completan un elenco espectacular.

Durante más de dos horas, el Martín Carpena se convertirá en un auténtico templo de la adrenalina, con una producción de primer nivel en sonido, iluminación y efectos especiales, pensada para ofrecer al público una experiencia inolvidable.

Las entradas siguen aún disponibles a través de la web oficial www.soloflowfreestyle.com o bien en los puntos de venta Navarro Hermanos, Motos Garrido y Maños Racing.

Datos del evento:

Lugar: Palacio de Deportes José María Martín Carpena (Málaga)

Fecha: 11 de octubre de 2025

Hora: 19:00h