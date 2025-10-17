La naturaleza más misteriosa cobra vida: Bioparc Fuengirola celebra un Halloween salvaje y mágico

El misterio se adentra este Halloween entre los árboles del Bioparc Fuengirola. Desde el lunes 27 de octubre, el parque se vestirá con los ... colores del miedo y la magia para celebrar una de las semanas más esperadas del año: Halloween.

Durante siete días, la naturaleza se mezcla con las leyendas y las criaturas más enigmáticas, invitando a grandes y pequeños a vivir una experiencia única entre selvas, sonidos nocturnos y sorpresas inesperadas.

Los visitantes encontrarán un Bioparc completamente transformado: rincones decorados, personajes ocultos y un ambiente lleno de misterio y color.

Cada paso por el recorrido se convertirá en una aventura sensorial, donde la fauna más sorprendente y las historias del bosque se entrelazan con el espíritu de Halloween.

Entre los muchos escenarios que sorprenderán a los visitantes destaca un photocall temático, creado especialmente para la ocasión. Será el punto ideal para inmortalizar un recuerdo «terroríficamente divertido» y participar en el sorteo de 4 pases anuales subiendo la foto a Instagram y etiquetando a @bioparcfuengirola.

Y para completar el viaje, el restaurante del parque ofrecerá un menú temático inspirado en los sabores del otoño, con guiños a la festividad más misteriosa del año.

Aventuras y pruebas para toda la familia

A partir del jueves 30 de octubre y hasta el domingo 2, las familias podrán participar en una yincana temática que recorrerá los rincones del parque con desafíos sobre criaturas nocturnas y leyendas naturales.

Las hojas de participación estarán disponibles en la taquilla y, al completarlas, se podrán depositar en una urna situada en el restaurante. Todas las familias participantes entrarán en el sorteo de 4 entradas.

Del martes 28 al domingo 2, el photocall de Halloween —situado en la zona de salida de América— permanecerá abierto para quienes deseen vivir su momento más divertido frente a la cámara.

Ampliar

El sábado 1 de noviembre: el gran día de Halloween

El sábado será el epicentro de la celebración, con horario ampliado hasta las 19:30 h y actividades especiales para toda la familia.

Los más pequeños podrán convertirse en exploradores de lo desconocido en los talleres infantiles:

«Pequeños Vampiros» (de 11:30 a 13:00 h)

«Monstruos de Río» (de 17:00 a 18:30 h)

ambos con inscripción previa.

A las 18:00 h, el público podrá adentrarse en una visita especial a la Cámara de las Maravillas, y a las 19:00 h, en Claro de Selva, disfrutar de una actividad de aves y mamíferos ambientada con música y decoración de Halloween.

(Último acceso al parque a las 18:00 h y cierre a las 19:30 h.)

Domingo 2 de noviembre: despedida del Halloween más salvaje

El domingo continuará la magia con el taller infantil «Pequeños Vampiros» (de 11:30 a 13:00 h), como broche final a una semana de aventuras y descubrimientos entre selvas encantadas.

Promoción especial: Niños disfrazados, entrada gratis

Los días 31 de octubre y 1 de noviembre, todos los niños de 3 a 9 años que vengan completamente disfrazados podrán acceder gratis al parque acompañados de una entrada general de adulto. Consulta condiciones en la web de Bioparcfuengirola.es Una oportunidad perfecta para vivir Halloween en familia rodeados de naturaleza y diversión.