Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Extra Lista Séptima

Lista Séptima: la mejor alternativa para el alquiler de embarcaciones de ocio

Esta plataforma ha logrado democratizar el sector náutico, ayudando a los propietarios a rentabilizar sus barcos de forma legal y sencilla

SUR

Málaga

Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:28

Desde el pasado 15 de agosto, una nueva normativa permite a los propietarios de embarcaciones matriculadas en lista séptima alquilar sus barcos hasta tres meses ... al año. Hasta ahora, solo las embarcaciones registradas en lista sexta —flotas comerciales— podían hacerlo. «Con este cambio legal se abre una oportunidad única para los propietarios particulares, y ahí surge la misión de Lista Séptima: ofrecer una plataforma especializada, cercana y transparente que les permita rentabilizar sus barcos de forma legal y sencilla», explican sus responsables.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Lista Séptima: la mejor alternativa para el alquiler de embarcaciones de ocio

Lista Séptima: la mejor alternativa para el alquiler de embarcaciones de ocio