Lista Séptima: la mejor alternativa para el alquiler de embarcaciones de ocio

Desde el pasado 15 de agosto, una nueva normativa permite a los propietarios de embarcaciones matriculadas en lista séptima alquilar sus barcos hasta tres meses ... al año. Hasta ahora, solo las embarcaciones registradas en lista sexta —flotas comerciales— podían hacerlo. «Con este cambio legal se abre una oportunidad única para los propietarios particulares, y ahí surge la misión de Lista Séptima: ofrecer una plataforma especializada, cercana y transparente que les permita rentabilizar sus barcos de forma legal y sencilla», explican sus responsables.

«Tenemos como misión democratizar el sector náutico. Históricamente, navegar ha estado reservado a personas con mayores recursos. Hoy, un propietario puede comprarse un barco para su disfrute personal y sufragar sus elevados costes de mantenimiento alquilándolo; y, al mismo tiempo, los clientes acceden a una oferta más amplia y a precios más asequibles», destacan acerca de los beneficios de su plataforma.

Lista Séptima conecta a propietarios con clientes interesados en alquilar embarcaciones de recreo. «Pero vamos más allá: también nos encargamos de todas las gestiones necesarias para que el propietario pueda alquilar de forma legal y sin complicaciones administrativas«, subrayan.

De esta forma, facilitan el proceso ocupándose de trámites como la revisión de documentación, el despacho simplificado en capitanía marítima, la validación de seguros y la correcta inscripción de la embarcación en la plataforma. «En definitiva, el propietario solo tiene que preocuparse de entregar las llaves el día del alquiler», ponen en valor.

La única plataforma en España especializada en embarcaciones particulares

Lista Séptima ha logrado establecer un servicio inédito hasta el momento en nuestro país: se trata de la única plataforma especializada en embarcaciones particulares en España, cumpliendo al 100% con la nueva normativa. «Damos seguridad jurídica, transparencia y un servicio totalmente enfocado en los propietarios particulares. Además, somos la única plataforma que actúa también como asesoría, acompañando al propietario en cada paso para garantizar que su embarcación cumple todos los requisitos legales«, detallan.

Así, la actividad de Lista Séptima está suponiendo una democratización real del acceso a embarcaciones de ocio. «Una náutica tradicional tiene detrás una estructura empresarial que obliga a fijar precios de alquiler más elevados para cubrir costes. En cambio, un particular ya paga anualmente el mantenimiento de su barco, y el alquiler se convierte en una forma de compensar esos gastos, lo que se traduce en tarifas más accesibles y nada abusivas», matizan desde la plataforma.

«Además, con la entrada en vigor de la normativa habrá mucha más oferta disponible. En algunos puertos, donde hoy la oferta es limitada y los precios se inflan por esa escasez, la llegada de barcos de particulares hará que el mercado sea más competitivo y, en consecuencia, los precios generales más razonables«, pronostican.

Una flota de más de 140 barcos

La flota de Lista Séptima está compuesta principalmente por embarcaciones de recreo, desde lanchas motoras y semirrígidas de 5-6 metros hasta veleros de mayor eslora. «Actualmente contamos con más de 140 barcos publicados y seguimos creciendo cada mes, con especial presencia en Baleares, Comunidad Valenciana y Andalucía», anuncian.

La excelente climatología de muchas comunidades y regiones de España permite que la temporada náutica se extienda más allá de los meses de verano, garantizando un dinamismo comercial a los propietarios de embarcaciones. «En regiones como Baleares, Canarias o la Costa del Sol, la temporada náutica se alarga más allá de los meses de verano. Además, detectamos una tendencia creciente en escapadas de fin de semana y puentes, que permiten mantener la actividad fuera de la temporada alta», apuntan desde Lista Séptima.

