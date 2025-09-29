Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Extra Jewels & Wine

Jewels & Wine: una experiencia perfecta para explorar tu creatividad

Llega a Málaga una iniciativa que ya ha triunfado en Madrid y Barcelona: un taller de diseño de joyas, maridado con los mejores vinos

SUR

Málaga

Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:39

Jewels & Wine acaba de aterrizar en Málaga tras su exitosa experiencia en Madrid y Barcelona. Su propuesta supone todo un soplo de aire fresco ... para la oferta de ocio de la capital malagueña, gracias a su combinación de exploración creativa y actividad social. Un plan ideal para disfrutar en la mejor compañía: un taller de elaboración de joyas artesanas, maridado con el mejor vino.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Jewels & Wine: una experiencia perfecta para explorar tu creatividad

Jewels &amp; Wine: una experiencia perfecta para explorar tu creatividad