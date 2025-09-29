Jewels & Wine: una experiencia perfecta para explorar tu creatividad

Jewels & Wine acaba de aterrizar en Málaga tras su exitosa experiencia en Madrid y Barcelona. Su propuesta supone todo un soplo de aire fresco ... para la oferta de ocio de la capital malagueña, gracias a su combinación de exploración creativa y actividad social. Un plan ideal para disfrutar en la mejor compañía: un taller de elaboración de joyas artesanas, maridado con el mejor vino.

«En Jewels & Wine ofrecemos un plan diferente, que combina joyería con la posibilidad de compartir espacio con gente con la que puedas conectar y disfrutar», explica Isa Crespillo, directora de Jewels & Wine en Málaga.

Organizan sus talleres de joyería todos los viernes en horario de tarde (18.15 horas) y sábados y domingos en horario de mañana y tarde (12.00 y 17.30 horas). «El taller tiene una duración de dos horas y media, un tiempo en el que las participantes desarrollan tres dinamicas diferentes: la creación de pulseras o collar con hilo y piedras naturales semipreciosas; un collar con cadena y pendientes personalizados», detalla su directora. Todo ello acompañado de vino ilimitado, «un complemento que potencia el carácter sociabilizador de la propuesta», apunta. «También contamos con alternativas para las personas que no beban alcohol», matiza Isa.

«Al inicio del taller, desplegamos sobre la mesa los diversos elementos que podrán utilizar para elaborar sus joyas: piedras naturales semipreciosas de diversos colores, además de cadenas de acero inoxidable. Cada participante escoge los colores y formas que le gustan, y van desarrollando sus piezas de forma totalmente personalizada», explica Isa.

Ampliar

Además, las piezas y componentes que ofrecen a los participantes varian según la época del año, para así poder elaborar joyas diferentes en cada estación.

Encuentros Jewel: nuevos espacios y experiencias en torno a la joyería artesanal

A objeto de diversificar su propuesta, proponiendo nuevos espacios y actividades complementarias que enriquezcan la experiencia de Jewels & Wine, esta misma semana inician los Encuentros Jewel, que arrancarán este miércoles 1 de octubre con Jewels & Açaí, que organizan en colaboración con Amazonia Açai, en el que los participantes podrán desarrollar su creatividad joyera mientras disfrutan de un delicioso açai.

Los encuentros continuarán el próximo miércoles 8 de octubre, con Jewels & Wine edición Rooftop, que se celebrará en la exclusiva Terraza Topic by Soho Málaga, que ampliará la experiencia de las dinámicas de joyería y vino ilimitado con un delicioso picoteo, en un entorno espectacular.

El sábado 17 de octubre Rola Fitness House será el escenario de loos Encuentros Jewel, apostando por una original combinación de su taller de joyería artesanal con una sesión de entrenamiento y un brunch.

Y el miércoles 29 de octubre Jewels & Wine se trasladará hasta Concept 30, un espacio de ambiente internacional que acogerá una jornada en la que cambiarán el vino por una cuidada selección de cafés y coctéles.

Desde su irrupción el pasado julio, Jewels & Wine ha sido acogido con éxito y entusiasmo por el público malagueño. «Nuestro objetivo es brindar un momento de desconexión de la rutina y los problemas diarios, para que los participantes disfruten y salgan mejor de como hayan llegado», finaliza Isa Crespillo.

Más información:

Dirección: Calle Santos 6, 29005, Málaga.

Teléfono: 608 90 24 11.

Web: https://www.jewelsandwine.com/

Instagram: @jewelsandwine

​