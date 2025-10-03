Feria y Fiestas del Rosario: una semana de emoción y festejos que representa el alma de Fuengirola
En este especial destacamos los grandes hitos de la semana de festejos, así como los grandes reclamos de ocio que ofrece la ciudad al visitante
SUR
Fuengirola
Viernes, 3 de octubre 2025, 18:17
Comienza octubre, y ya huele a feria en Fuengirola: la localidad ultima preparativos para disfrutar de su semana grande con motivo de la celebración de ... su tradicional y emblemática Feria y Fiestas del Rosario. Del 6 al 12 de octubre, las calles de la ciudad se inundan de alegría y el mejor ambiente festivo para rendir homenaje a su patrona, la Virgen del Rosario Coronada. Unos festejos que suponen una pura expresión del carácter del pueblo fuengiroleño: alegre, abierto, hospitalario, cosmopolita. Tal y como resumía con acierto recientemente la concejala de Fiestas, Isabel Moreno, la Feria del Rosario «son el alma de Fuengirola».
En el siguiente especial detallamos los grandes hitos de la semana de feria, así como las principales propuestas de ocio que ofrece Fuengirola: desde la calidad de sus parques e instalaciones deportivas, a una completa guía con los mejores restaurantes de la ciudad.
