Extra suplemento Feria del Rosario 2025

Feria y Fiestas del Rosario: una semana de emoción y festejos que representa el alma de Fuengirola

En este especial destacamos los grandes hitos de la semana de festejos, así como los grandes reclamos de ocio que ofrece la ciudad al visitante

SUR

Fuengirola

Viernes, 3 de octubre 2025, 18:17

Comienza octubre, y ya huele a feria en Fuengirola: la localidad ultima preparativos para disfrutar de su semana grande con motivo de la celebración de ... su tradicional y emblemática Feria y Fiestas del Rosario. Del 6 al 12 de octubre, las calles de la ciudad se inundan de alegría y el mejor ambiente festivo para rendir homenaje a su patrona, la Virgen del Rosario Coronada. Unos festejos que suponen una pura expresión del carácter del pueblo fuengiroleño: alegre, abierto, hospitalario, cosmopolita. Tal y como resumía con acierto recientemente la concejala de Fiestas, Isabel Moreno, la Feria del Rosario «son el alma de Fuengirola».

