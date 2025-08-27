Siete cosas que no hay que perderse durante este verano en una visita al Alto Genal

Javier Almellones Málaga Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:26 Comenta Compartir

Son pueblos pequeños, pero con atractivos interesantes incluso en verano. Pujerra, Igualeja, Parauta, Cartajima, Faraján, Júzcar, Alpandeire y Atajate conforman lo que hoy también se conoce como el Alto Genal, donde se puede hacer desde barranquismo hasta visitas a un bosque lleno de personajes fantásticos. Esculturas, murales o decoración con ganchillo o incluso sillas de anea son algunos de los elementos que sorprenden en sus respectivos cascos urbanos.

Bosque Encantado Un recorrido mágico desde Parauta

Hay un recorrido muy especial junto a este pequeño pueblo de la Serranía de Ronda. Desde su calles se puede enlazar con lo que se ha bautizado como el Bosque Encantado, un tramo de un sendero que en los últimos años se ha llenado de personajes y animales mitológicos relacionados con cuentos o relatos fantásticos.

Aunque los castaños dan en esta época del año bastante sombra, es recomendable evitar las horas de mayor incidencia solar. Lo mejor es intentar hacer este tramo en las primeras horas de la mañana o justo antes de la puesta de sol.

Barranquismo en la Sima del Diablo Una dosis de adrenalina entre saltos de agua

Ampliar Sima del Diablo. Sport Mountain

Para los amantes de las actividades extremas el Alto Genal también tiene un plan muy especial, hacer el descenso de lo que se bautizó hace apenas dos décadas como la Sima del Diablo. No hay que tenerle miedo, porque esta propuesta pasa por hacerla con algunas de las empresas de turismo activo que operan allí, como es el caso de Sport Mountain.

Se trata de bajar con todos los sistemas de seguridad pertinentes por uno de los saltos de agua que tiene un afluente del Genal en el término municipal de Júzcar. Adrenalina pura y dura para los más atrevidos.

Pujerra Esculturas curiosas y decoración con ganchillo

Ampliar Una de las esculturas de Pujerra. J. A.

La imagen de este pueblo está muy vinculada al Bosque de Cobre, pero también merece la pena reservar una mañana o una tarde en verano para recorrer sus calles, que, en los últimos años, se ha llenado de alicientes.

Primero, fueron los adornos con ganchillos que hizo un grupo de mujeres de este pueblo. Después, llegaron las espectaculares esculturas que creó Ricardo Dávila para dejarlas en sus calles.

Ruta gastronómica por Atajate Los sabores del pueblo más pequeño de la Serranía

Ampliar Terraza con vistas del restaurante El Paisaje. SUR

Es el que tiene menos habitantes de la Serranía de Ronda y el segundo menos poblado de la provincia, pero, pese a ello, este pueblo llama la atención por su oferta de restauración, ya que cuenta con tres restaurantes para menos de doscientos vecinos.

En concreto, son El Paisaje, Audalázar y Mesón La Sierra, que sorprenden con la buena relación calidad precio, la apuesta por la cocina tradicional y, en el caso del primero, por sus vistas panorámicas. Además, en la panadería Rocío se puede comprar uno de los dulces más curiosos de la provincia, el queso de almendra.

El legado de Fray Leopoldo Recuerdos del beato más famoso de Andalucía

Ampliar El pueblo natal de Fray Leopoldo J. A.

Está enterrado en Granada, donde vivió buena parte de su vida, pero Fray Leopoldo nació y vivió su infancia y su juventud en Alpandeire.

A partir de ahí se entiende perfectamente que haya varias esculturas y monumentos que aludan a él o incluso un futuro centro de interpretación, Pero, lo que más sorprende es, sin duda alguna, su casa natal, que se puede conocer por un precio módico.

Murales de Cartajima Notas de color que ponen en valor el paisaje y la tradición

Ampliar Mural en Cartajima J. A.

Este pueblo de Alto Genal es conocido por ser el más elevado de la Serranía de Ronda o incluso también por tener en su territorio parte de Los Riscos, pero desde hace un lustro lo es también por sus murales.

Todo empezó en el verano de la pandemia, cuando bajo el nombre de 'Fachadas creativas', un grupo de mujeres jóvenes de Cartajima comenzaron a llenar de murales las paredes blancas de su pueblo con una temática que giraba en torno a paisajes, productos agrícolas o tradiciones.

El recorrido más trepidante del Genal Del nacimiento a las Chorreras de Balastar

Ampliar Chorrera de Balastar, en Faraján J. A.

Estos pequeños pueblos de la Serranía ven nacer y alimentan al Genal en sus primeros pasos. Varios arroyos convergen en este río y lo hacen de forma espectacular.

Puede ser el caso del conocido como Nacimiento del Genal, donde nace realmente el afluente denominado río Seco. En verano, esos sí, su caudal suele estar muy mermado. Más vertiginosas son las Chorreras de Balastar, dos espectaculares saltos de agua situados en la parte baja de Faraján.

Además de esos enclaves, hay otros como la cascada de Sinaí y varias pozas de aguas cristalinas.

