Siete cosas que no hay que perderse durante este verano en una visita al Valle del Guadalteba

Javier Almellones Málaga Martes, 12 de agosto 2025, 00:11 Comenta Compartir

En pleno agosto las temperaturas del Valle del Guadalteba pueden estar entre las más elevadas de la provincia de Málaga de día, aunque por la noche suele refrescar.

Por eso, aquí, como en otros puntos de Málaga la oferta de planes veraniegos se adaptan a la condiciones climatológicas. Visitas a su cueva más famosa o incluso actividades cuando cae la noche son algunas de las posibilidades que hay en pueblos como Cañete la Real, Teba, Ardales, Campillos, Cuevas del Becerro, Ardales, Serrato o Carratraca.

Ruta por castillos medievales Las fortalezas visitables de Ardales, Teba y Cañete la Real

Ampliar

Fue tierra fronteriza durante muchos años en la Edad Media, de ahí que hoy todavía se conserven muchos castillos de la época, como los Hins Cannit (Cañete la Real), la Peña (Ardales) o La Estrella (Teba). Los tres son visitables e incluso cuentan con sus propios centros de interpretación, aunque conviene consultar horarios y días de apertura en meses como agosto.

A través de estas fortalezas, se conocerán historias y personajes que forman parte del pasado del Valle del Guadalteba, como sir James Douglas u Omar Ben Hafsun. Además, también hay otros vestigios medievales en la zona como la Torre de Ortegícar, Bobastro o la fortaleza del Turón, que apenas mantiene algunos tramos de sus murallas y parte de algunas de sus torres. En este caso, el acceso es más complejo.

Cueva de Ardales Una inmersión sobrecogedora en el arte rupestre

Ampliar

Es uno de los lugares del mundo que mejor muestran el arte rupestre en el Paleolítico. Esta gruta, descubierta hace poco más de dos siglos, es un plan obligado incluso en verano, donde las temperaturas del exterior no afectan a las del interior.

Para poder acceder hay que reservar entrada con antelación. Hay que tener en cuenta que se trata de un enclave que tiene unas visitadas limitadas al año, lo que le permite mantenerse lo más similar posible a cuando estuvo habitada. Para informarse sobre ella, lo más recomendable es ponerse en contacto con el centro de interpretación Prehistoria en Guadalteba, situado en la entrada de Ardales. Este espacio temático también es de obligada visita antes o después de ver la Cueva de Ardales.

Una ruta fluvial por el Turón Un recorrido por el puente de La Molina y la charca de la Olla

Ampliar

Hace décadas era la piscina natural para muchos ardaleños, que tenían que recorrer varios kilómetros a pie par darse un refrescante baño. La charca de la Olla, en el río Turón, es hoy una de esas pozas de aguas cristalinas que atraen a muchos malagueños.

Esta charca se encuentra prácticamente a la altura de la fortaleza del Turón. Antes de llegar hasta allí, si se hace a pie, se cruzará junto al casco urbano de Ardales el puente histórico de La Molina, levantado originalmente en época romana.

Desayunar en sus restaurantes En las ventas El Cordobés, Vista Alegre o El Cruce

Ampliar

La primera comida del día en los pueblos de esta comarca son tan sabrosos como contundentes. Basta acercarse a algunas de sus ventas más famosas para comprobarlo.

En las de Vista Alegre, en Cuevas del Becerro, y El Cordobés, en Teba, mantienen la costumbre de ofrecer junto al mollete o la tostada una sorprendente variedad de cremas untables, desde zurrapas a sobrasada o paté.

También es muy especial el desayuno español de El Cruce, en Ardales, con cebolla y huevos fritos, chorizo y pan cateto.

Comprar productos tradicionales Los souvenirs más sabrosos tras una escapada

Ampliar

En pueblos tan vinculados a la agricultura históricamente, es normal que haya una gran variedad de productos agroalimentarios de calidad. Es una buena ocasión para comprarlos al mejor precio posible.

Los aceites de oliva virgen extra de Ardales y Terraverne, las cervezas artesanas Gaitanejo, las galletas de almendra, los pestiños del convento de Cañete o los panes de La Tahona son sólo algunos de los más conocidos.

Observación astronómica Una visita al primer pueblo malagueño Starlight

Ampliar

Aunque también hay otras localidades cercanas como Serrato, donde también se pueden ver las estrellas con nitidez, el más reconocido hoy en día es Cuevas del Becerro, que fue hace dos años el primer municipio de Málaga en ser Starlight, es decir, obtener el sello de calidad en astroturismo.

Es recomendable contactar previamente con el Ayuntamiento de Cuevas del Becerro para participar en algunas de las actividades de observación en estos días.

Douglas' Days Una historia épica del 21 al 24 de agosto en Teba

Ampliar

Hay una historia apasionante que cada año se recuerda en Teba. Este pueblo malagueño está vinculado con Escocia gracias a sir James Douglas, un caballero que llegó desde allí portando el corazón de su rey, Robert The Bruce para cumplir una promesa.

Ese es el eje en torno al que gira la fiesta de temática medieval que se celebrará entre los días 21 y 24 de agosto en Teba. El propio pueblo o el castillo de La Estrella serán algunos de los escenarios de este evento que regresa al período andalusí durante unos días.

Comenta Reporta un error