Siete cosas que no hay que perderse durante este verano en una visita a la Sierra Norte de Málaga

Isabel Méndez Málaga Viernes, 8 de agosto 2025, 00:23

Hace tan sólo unos años era impensable que se la conociera como una comarca. Sin embargo, hoy ya muchos aceptan denominar a la Sierra Norte de Málaga –antes Nororma– a la zona que comprende a Archidona como cabecera y a los seis municipios que hay en su entorno, es decir, las cuatro 'villanuevas' (del Rosario, del Trabuco, de Tapia y de Algaidas) y las dos 'cuevas' (Bajas y de San Marcos).

No es una comarca al uso, pero sí, al menos, un destino turístico cada vez más definido, que se puede disfrutar todo el año.

La noche en la Plaza Ochavada El espacio urbano que brilla cuando se pone el sol

En los días de verano, salvo algunos momentos en los que la sombra da una tregua puntual, la noche es el mejor momento para disfrutar de la plaza más emblemática de Archidona, la Ochavada.

Allí, en pleno centro histórico, se puede disfrutar de agradables veladas al fresco, gracias a las terrazas que tienen los restaurantes y bares de copas.

Es una de las plazas más originales que se pueden ver en el interior no sólo de Málaga sino de toda Andalucía. Su originalidad radica en la perfecta combinación de estilos tan diferentes como el francés dieciochesco y el mudéjar andaluz.

El castillo de Archidona La fortaleza donde nace una leyenda de pasión

Vistas desde el castillo J. A.

En verano es mejor subir hasta allí en coche y dejar para otros momentos los ascensos a pie. Es un castillo que se antoja inexpugnable por su ubicación.

La fortaleza está situada sobre una colina desde la que se divisan las fértiles tierras ahora pobladas por olivos. De hecho, se pueden realizar paseos por los caminos habilitados, a primera hora de la mañana y a última de la tarde, si es verano.

Desde muchos de sus rincones se ve con nitidez la Peña de los Enamorados, la misma que se describe en la famosa leyenda de los Enamorados como trágico final de Tello y Tagzona. En el interior del recinto se puede hay también un centro de interpretación de la Cultura Mozárabe.

Rafting en el Genil Un recorrido vibrante en el tramo de Cuevas Bajas

Rafting en el Genil. Ocioaventura cerro gordo

Málaga es una de las pocas provincias españolas que en verano puede disfrutar del rafting o descenso en balsa gracias al tramo del Genil que pasa por los pueblos de Cuevas Bajas.

Por allí, este afluente del Guadalquivir baja con aguas bravas gracias al desembalse de agua del cercano pantano de Iznájar. Así, es posible hacer un trepidante recorrido fluvial con algunas de las empresas de turismo activo que allí suelen operar, como Ocio Aventura Cerro Gordo, que tiene distintos niveles y precios.

Arborismo Ardillas por un día a los pies de la sierra de San Jorge

Parque del arborisimo. J. A.

A los pies de la sierra de San Jorge, en Villanueva del Trabuco, aguarda una de las propuestas más originales que se puede hacer estos días en la provincia de Málaga, incluso en verano.

Se trata del Parque del Arborismo que gestiona la empresa de turismo activo Pindongos. Allí, los niños y los mayores podrán hacer hasta tres circuitos distintos entre árboles. Para ello usarán tirolinas o puentes colgantes con la máxima seguridad posible.

Comprar productos artesanales Del aceite de oliva virgen extra a los pistachos

Molletes de hornos El Rincón J. A.

En una escapada por la Sierra Norte de Málaga, hay que dar buena cuenta de sus productos más artesanales.

Entre ellos, sobresalen aceites de oliva virgen extra, embutidos como el relleno, pistachos, molletes y dulces caseros e incluso conventuales.

Una romería nocturna Una peregrinación que se escapa del calor

Especial Trabuco Diputación de Málaga

Es la única romería que se hace de noche en la provincia de Málaga y viene a suponer el inicio oficioso de una de las grandes ferias del interior.

Archidona vivirá este 14 de agosto una peregrinación de lo más original, en la que se evitan los rigores del verano en la comarca de la Sierra Norte de Málaga. Cientos de archidoneses subirán hasta el cerro del castillo en esta curiosa tradición que se alarga hasta la madrugada. Habrá dos misas en honor a la virgen, que tendrán lugar en la medianoche y entono a la seis de la madrugada.

Especial Trabuco Un improvisado carnaval para despedir el verano

Romería nocturna. Ayto. de Archidona

En la Sierra Norte de Málaga se celebra un llamativo carnaval de verano. Concretamente, el pueblo de Villanueva del Trabuco, en el marco de su feria, que tiene lugar entre los días 11 y 15 de septiembre, invita a vecinos y visitantes a disfrazarse y a divertirse.

En la jornada del sábado de esta feria suelen participar charangas y comparsas, que animan este colorido pasacalles. El origen de esta fiesta, que se conoce como Especial Trabuco, es relativamente reciente. De hecho, nació improvisadamente de los propios vecinos.

