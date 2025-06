Disfrutar de la belleza de Málaga y su litoral a vista de pájaro

SUR Alhaurín de la Torre Jueves, 5 de junio 2025, 17:45 Compartir

Sunview Park constituye una oferta de ocio absolutamente única en la Costa del Sol: disponer de la Supertirolina más espectacular de la provincia lo ha convertido en un espacio privilegiado para disfrutar de sus diversas actividades de aventura y entretenimiento. Esta temporada celebra ya su tercer aniversario, con nuevas actividades y la posibilidad de observar el litoral malagueño desde una perspectiva intensa y única.

Ubicado en una finca en Alhaurín de la Torre, en el corazón del Valle del Guadalhorce, Sunview Park se encuentra en una ubicación privilegiada en plena Costa del Sol, a sólo 10 minutos del Aeropuerto y 20 minutos de Málaga y la playa, en un entorno montañoso y en plena naturaleza.

«Si no has estado en Sunview Park no conoces Málaga». Con esta poderosa premisa que supone el punto de partida de este espacio de ocio, consagrado a las actividades de aventura en un ambiente de máxima libertad. Y es que su Supertirolina ofrece una experiencia excitante y vertiginosa, en la que puedes observar Málaga y su litoral en toda su amplitud y belleza, desde una genuina vista de pájaro.

Por ello, es el sitio ideal para pasar un rato divertido en familia, con amigos o en pareja, viviendo en grata compañía el momento de explosión de adrenalina de la bajada en la Supertirolina, con el relax y la magia de contemplarla serena belleza del Valle del Guadalhorce mientras tomas un café o una copa en un entorno mágico.

Rutas a caballo, tiro con arco y disc golf

Además de su Supertirolina, durante estos tres años el parque no ha dejado de incorporar nuevas actividades de aventura a su oferta inicial: rutas a caballo, tiro con arco y disc golf, una disciplina poco conocida en España, pero ideal para pasar un rato divertido en grupo sin necesidad de tener experiencia previa en este deporte.

Ampliar

Sunview Park también dispone de una amplia terraza con carpas, que ofrecen a sus clientes las mejores vistas de la Bahía de Málaga y el Valle del Guadalhorce. Un equipamiento que ha convertido al centro de ocio en un espacio muy solicitado para la celebración de todo tipo de eventos: bodas, cumpleaños, comuniones, despedidas de solter@, bautizos, congreso y fiestas privadas.

Ampliar

Sunview Park ofrece promociones especiales a las empresas que eligen el parque para celebrar sus 'team buildings'. Sus empleados pueden disfrutar de una divertida jornada de convivencia, combinando la Supertirolina, el tiro con arco y el disc golf con un menú adaptado a las necesidades de cada entidad. También cuentan con la posibilidad de disfrutar de música en vivo en el espectacular entorno natural donde se ubica el parque.

Ruta en Land Rover

La inquietud y el ánimo por enriquecer la oferta de ocio del parque llevan a sus responsables a estrenar nuevas actividades cada temporada. Este 2024 han sumado a su catálogo de propuestas una ruta en Land Rover Clásico descapotable. Un periplo muy divertido e ideal para hacer en grupo, ya que el todoterreno tiene capacidad para 9 personas. La ruta trascurre por debajo del trazado de la tirolina, entre caminos de campo, y bordeando arroyos y zonas de matorral típico mediterráneo.

Ampliar

Sunview Park permanece abierto los 12 meses del año, permitiendo a todo tipo de público disfrutar durante todo el año de su amplio catálogo de actividades de aventura, en un lugar muy accesible y próximo desde todos los principales centros de alojamiento de la Costa del Sol.

Más información:

Dirección: C. Comedias, 29130 Alhaurín de la Torre (Málaga).

Teléfono: 951 77 11 71.

Web: https://sunviewpark.com/