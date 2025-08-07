Descubre la belleza única de los acantilados de Maro-Cerro Gordo a bordo de un kayak

Viajeros de todo el mundo quedan fascinados con la belleza única del paraje natural de Maro-Cerro Gordo. Una franja del litoral malagueño de aguas ... cristalinas de la que surgen intrincadas formaciones rocosas, grutas, acantilados y hasta una cascada de agua, la Chorrera de Maro, muy valorada por su singularidad. Ettore Russi fue uno de sus viajeros que, en su recorrido por el mundo, resultó cautivado por el hechizo de este paraje: lo conoció en 2009, y 16 años después reconoce seguir descubriendo nuevos detalles en sus travesías entre los acantilados. Desde 2018, gestiona la concesión del servicio de alquiler de kayaks y paddle surf a través de Kayak Maro, ofreciendo todo tipo de opciones para conocer este paraje único.

«En 2010, entré en el Club de Piragüisimo local, lo que me sirvió para conocer en profundidad las rutas en kayak por el paraje de Maro-Cerro Gordo», recuerda Ettore. «Desde entonces, caí enamorado del tramo en el que desarrollamos nuestra actividad, que es el que cubre la distancia entre Maro y Burriana», apunta. «He viajado mucho, y pocos lugares he conocido que puedan compararse en belleza y valor natural al de este paraje», reconoce.

Alquiler de kayaks y tablas, y rutas guiadas

En Kayak Maro ofrecen servicio de alquiler tanto de kayak como de paddle surf. Además, también cuentan con rutas guiadas en kayak, su actividad más demandada. Una opción ideal para descubrir todos los rincones de este tramo. «Hay partes que hemos bautizado como Caribe o Punta Cana por sus aguas de fondos transparentes, además de diversas formaciones rocosas y la Chorrera de Maro, una de las pocas cascadas de agua dulce sobre el mar que existen a nivel mundial», destaca Ettore acerca de los hitos que uno puede encontrarse recorriendo la ruta a bordo de un kayak. «Además, la transparencia de las aguas permite vislumbrar la riqueza de especies marinas de la zona», apunta.

Las rutas guiadas cuentan con un recorrido de más de dos horas, entre la ida y la vuelta. «No es una actividad de deporte intensivo, sino un paseo ideal para el ocio familiar. Por ello, resulta adecuada para todas las edades: hemos tenido clientes de hasta 80 años», explica Ettore. El único límite de edad que fijan es indicar que no resulta aconsejable para menores de cuatro años.

Actualmente Kayak Maro dispone de hastA 30 kayaks diferentes para alquilar, además de sus tablas de paddle surf. Múltiples opciones para conocer de una manera única uno de loos tramos más hermosos y singulares de la costa andaluza.

Más información y reservas en: https://kayakmaro.es/