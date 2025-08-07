Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Descubre la belleza única de los acantilados de Maro-Cerro Gordo a bordo de un kayak

Ettore Russi organiza excursiones guiadas en kayak por el tramo más hermoso de este paraje natural

Jueves, 7 de agosto 2025, 14:36

Viajeros de todo el mundo quedan fascinados con la belleza única del paraje natural de Maro-Cerro Gordo. Una franja del litoral malagueño de aguas ... cristalinas de la que surgen intrincadas formaciones rocosas, grutas, acantilados y hasta una cascada de agua, la Chorrera de Maro, muy valorada por su singularidad. Ettore Russi fue uno de sus viajeros que, en su recorrido por el mundo, resultó cautivado por el hechizo de este paraje: lo conoció en 2009, y 16 años después reconoce seguir descubriendo nuevos detalles en sus travesías entre los acantilados. Desde 2018, gestiona la concesión del servicio de alquiler de kayaks y paddle surf a través de Kayak Maro, ofreciendo todo tipo de opciones para conocer este paraje único.

