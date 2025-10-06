Castillo de Jévar: la fortaleza olvidada al sur del Torcal donde hubo una importante batalla Catalogado como BIC, en la actualidad está en terrenos privados y no cuenta ni con señalética ni indicaciones para acceder hasta allí

Javier Almellones Málaga Lunes, 6 de octubre 2025, 00:28 Comenta Compartir

Formó parte fundamental del cinturón defensivo de Antequera durante el período nazarí. De hecho, allí se vivió una importante batalla el 27 de septiembre de 1410. Pero hoy no hay ni un cartel que indique su presencia o que explique qué son esos restos visibles. La única pista, quizás, sea la casa rural La Torre, colindante a lo que queda de esta fortaleza medieval. El castillo de Jévar (o Xebar) conserva parte de su estructura y desde 2010 está catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) por sus valores arqueológicos.

Con el telón de fondo del Torcal de Antequera, este castillo está en terrenos privados junto a la barriada de La Higuera, aunque no hay ni una valla ni un cartel de prohibido el paso. Está sobre un pequeño cerro desde el que hoy se tiene una amplia panorámica, lo que explica que en el pasado fuera un importante baluarte defensivo. Junto a los castillos de Aznalmara y Cauche, formaba parte del cinturón defensivo de la medina antequerana.

Desde 2010 está catalogado como Bien de Interés Cultural por sus valores arqueológicos

En 1410 esta fortaleza olvidada sufrió su episodio más convulso. En los primeros días del otoño de aquel año los cristianos consiguieron tomar la actual Antequera desde el norte. A continuación se mandó conquistar los tres castillos del sur. Los de Aznalmara y Cauche no ofrecieron resistencia, pero el de Jévar vivió varios días de asedio. Según se sabe por las crónicas de la época, en esa batalla participaron el Conde de Niebla, el Arzobispo de Santiago y el comendador mayor. Resistieron hasta el punto de refugiarse en la torre del homenaje antes de rendirse y pedir pleitesía.

Se conserva parte de una torre cuadrangular en la parte más alta.

A pesar de darse por sofocado aquel bastión, las trifulcas entre los dos bandos, los reinos de Granada y de Castilla, continuaron hasta que definitivamente cayó en las manos de Rodrigo de Narváez el 7 de noviembre de 1410. La importancia de la fortaleza se fue diluyendo una vez que esta zona del sur del Torcal de Antequera dejó de ser fronteriza entre ambos reinos. Y con ello comenzó el abandono paulatino de la fortaleza y el claro declive en la que se encuentran sus restos visibles.

Torre cuadrangular

Lo más destacado hoy es una torre cuadrangular con muros de mampostería y un antemuro en talud en la parte más alta de lo que era la fortaleza. A eso hay que añadir en su entorno restos de un doble recinto defensivo, lo que puede dar idea del perímetro del mismo. El conjunto se puede intuir desde lejos cuando se va hasta allí desde Villanueva de la Concepción.

El enclave está situado muy cerca de la fuente de La Torre, donde comienza la ruta de senderismo que lleva hasta la Escaleruela y forma parte de una de las etapas del Camino Mozárabe. Además, a tan sólo 600 metros de allí se encuentra la curiosa ermita de Jeva, una de las capillas más singulares de la provincia de Málaga.

Reporta un error