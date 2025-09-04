Camping Cabopino: la suma perfecta de naturaleza, playa y animación

Pocos espacios más privilegiados para disfrutar el ocio activo durante todo el año que la Costa del Sol. Su climatología privilegiada permite la realización de ... actividades en plena naturaleza en cualquiera de las estaciones. Aprovechando este clima excepcional, y su ubicación privilegiada a escasos metros del paraje natural de las Dunas de Artola en Marbella (declarado Monumento Natural), Camping Cabopino ofrece una completa agenda de propuestas, adecuadas para todo tipo de público.

«Camping Cabopino nació con la ilusión de crear un espacio familiar, cercano y en plena naturaleza donde disfrutar del mar y la montaña al mismo tiempo», recuerda acerca de su origen su responsable, Sergio López Vallejo. «Desde sus inicios, el proyecto apostó por un concepto de camping moderno, con instalaciones pensadas tanto para los amantes del caravaning como para quienes prefieren la comodidad de un bungalow», matiza.

Ampliar

El camping ha convertido en su sello personal el equilibrio perfecto que ofrece entre naturaleza, playa y animación. «Contamos con una ubicación privilegiada a escasos metros de una de las mejores playas de Marbella, pero también rodeados de un entorno natural protegido como las Dunas de Artola», pone en valor su responsable. A su entorno de ensueño añaden un ambiente cercano, familiar y alegre que se respira en cada rincón. «Los clientes no son huéspedes anónimos, sino parte de la gran familia Camping Cabopino», apunta Sergio.

Con el paso de los años, Camping Cabopino ha atesorado un merecido prestigio entre los amantes de la naturaleza, consolidándose como uno de los referentes de su sector en la Costa del Sol gracias a su combinación de tradición, innovación y un ambiente acogedor.

Amplitud de espacio y un entorno arbolado

Camping Cabopino cuenta con 11 hectáreas de superficie, distribuidas en 69 bungalows totalmente equipados y 250 parcelas de acampada para tiendas, caravanas y autocaravanas. Su entorno arbolado aporta sombra y frescor durante todo el año. En cuanto a instalaciones, el camping dispone de dos piscinas (una exterior y otra climatizada en invierno), parque infantil, zona deportiva, sala de animación, supermercado, lavandería, chiringuito y restaurantes, además de espacios pensados para la comodidad y el descanso de todos los públicos.

Ampliar

A sus espectaculares instalaciones y entorno natural se suma una completa agenda de animación durante todo el año, con actividades para niños, jóvenes y adultos: talleres, juegos, espectáculos, deportes y entretenimiento nocturno. «Además, los clientes tienen acceso a excursiones organizadas y a servicios de alquiler de bicicletas u otras experiencias, gestionados directamente por empresas externas colaboradoras», añade Sergio. De esta manera, el camping facilita a los huéspedes disfrutar de Marbella y su entorno con la comodidad de contar con todo a su alcance.

Ampliar

En Camping Cabopino predomina un público familiar, «que busca unas vacaciones tranquilas junto al mar, rodeadas de naturaleza y con entretenimiento para los más pequeños». No obstante, la belleza y recogimiento de sus instalaciones y entorno también convierten al camping en escenario ideal para una escapada romántica. «Cada vez es más habitual la presencia de viajeros europeos que eligen pasar largas estancias durante el invierno, atraídos por el clima suave de Marbella y el ambiente tranquilo del camping», destaca Sergio.

De cara a esta nueva temporada, Camping Cabopino ha incorporado importantes novedades, como la transformación de la piscina al aire libre, que ahora incorpora zonas de relax con camas balinesas para disfrutar del sol y el descanso de una forma más exclusiva.

Ampliar

Además, esta temporada también han estrenado los nuevos bungalows modelo Mediterráneo, que combinan diseño moderno, confort y un estilo acogedor inspirado en la esencia de la Costa del Sol. Mejoras a las que han añadido una programación más amplias de animación y actividades temáticas, pensadas para que cada estancia sea única.

Más información:

Dirección: Ctra. A07 KM 1.030. 29604 Marbella (Málaga).

Teléfono: +34 952 834 373

Web: https://www.campingcabopino.com/