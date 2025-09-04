Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Extra Camping Cabopino

Camping Cabopino: la suma perfecta de naturaleza, playa y animación

Ubicado junto al paraje natural de las Dunas de Artola, ofrece una completa agenda de actividades durante todo el año para todo tipo de público

SUR

Marbella

Jueves, 4 de septiembre 2025, 10:04

Pocos espacios más privilegiados para disfrutar el ocio activo durante todo el año que la Costa del Sol. Su climatología privilegiada permite la realización de ... actividades en plena naturaleza en cualquiera de las estaciones. Aprovechando este clima excepcional, y su ubicación privilegiada a escasos metros del paraje natural de las Dunas de Artola en Marbella (declarado Monumento Natural), Camping Cabopino ofrece una completa agenda de propuestas, adecuadas para todo tipo de público.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Camping Cabopino: la suma perfecta de naturaleza, playa y animación

Camping Cabopino: la suma perfecta de naturaleza, playa y animación