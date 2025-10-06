Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Bowling Arena Marbella: la nueva bolera de moda

EL plan estrella de Puerto Banús que está revolucionando el ocio en la Costa del Sol

SUR

Marbella

Lunes, 6 de octubre 2025, 17:04

En una ciudad donde el ocio parece no tener límites, Bowling Arena Marbella ha logrado destacar como una de las propuestas más originales y ... completas de la temporada. Situado en pleno Puerto Banús, dentro del complejo Marbella Arena, este nuevo espacio se ha convertido en un auténtico templo del entretenimiento, ideal para quienes buscan algo diferente, vibrante y adaptado a todos los públicos.

