ATV Adventures Costa del Sol: una experiencia que suma diversión, adrenalina y naturaleza

Pocas experiencias aportan una descarga de adrenalina como recorrer sendas forestales a bordo de un quad. Si a ello le sumamos un entorno natural de ... belleza única como la Sierra de Mijas, el éxito del plan está más que asegurado. Un binomio por el que ha apostado ATV Adventures, una joven empresa que ha revolucionado el ocio activo en la Costa del Sol a través de su propuesta única.

«ATV Adventures nació de un giro inesperado en nuestras vidas profesionales», recuerda Juanfran Viruel, uno de los socios de ATV Adventures, junto a Laurence Penacchio y Jesús David López. «Trabajaba como jefe de ventas en una multinacional del sector de la seguridad durante 15 años. En mi equipo había una persona que había trabajado antes en el mundo de los vehículos todoterreno, y que montó un negocio de buggys. Un día hice con mi equipo una actividad con esos buggys y ahí surgió la chispa: otro compañero vio el potencial de esa idea y me animó a ello», explica. «Nos unimos los tres para crear algo nuevo juntos: un negocio de tours en quads por la Sierra de Mijas, y así nació ATV Adventures, de la ilusión de empezar algo distinto y de la decisión de dar un gran cambio en nuestras vidas», apunta Juanfran sobre los orígenes del proyecto.

Rutas para disfrutar de la conducción y del paisaje

ATV Adventures ofrece tours guiados en quads por la Sierra de Mijas, con recorridos que combinan diversión, adrenalina y naturaleza. «Son experiencias diseñadas para disfrutar tanto de la conducción como de los paisajes y adaptadas a la manera de conducir de cada grupo», matizan desde la empresa. El valor de la Sierra de Mijas como espacio para estas rutas es una de las grandes fortalezas de ATV Adventures: «Pocos lugares en el mundo permiten hacer este tipo de experiencia en quad, y somos unos de los afortunados en poder ofrecerla».

La propuesta de ATV Adventures apela a todo tipo de público. «Nos dirigimos a todo tipo de personas: turistas nacionales e internacionales, familias, parejas, grupos de amigos e incluso empresas. Es una actividad ideal tanto para el grupo de amigos que quiere disfrutar juntos de algo diferente, como para la empresa que quiere cohesionar a sus equipos», señalan.

Una actividad apta para todo tipo de públicos

Precisamente la facilidad de manejo de los vehículos, sumado a la adaptabilidad de la dificultad de las rutas conforme al perfil de cada grupo, permiten que la actividad de ATV Adventures pueda ser apta para personas no expertas. «No hace falta experiencia previa: los quads son automáticos, biplazas, y muy fáciles de manejar. Y, antes de cada ruta, explicamos cómo conducirlos y damos un tiempo de práctica», aclaran al respecto. «Además, siempre van acompañados por guías que garantizan la seguridad y la diversión. El único requisito, además de cumplir con normas básicas de conducción y civismo, es contar con carnet de coche y mayoría de edad para conducir y, si va de acompañante, tener más de 7 años», detallan.

Ampliar

Una propuesta de ocio activo como la que ofrece ATV Adventures sólo puede desarrollarse en un entorno como la Sierra de Mijas. «Sus montañas, senderos rurales y vistas al Mediterráneo hacen que cada recorrido sea único», subrayan. «Es un entorno que sorprende tanto a los que viven en la Costa del Sol como a quienes nos visitan de fuera. Incluso muchos que viven aquí, nos dicen que no eran conocedores de la diversidad de paraje de su entorno», aseguran.

De cara a la nueva temporada ATV Adventures ya está trabajando para ampliar la experiencia, incorporando nuevas rutas, nuevos vehículos como buggys «e incluso algún tipo de actividad que sea también realizable por gente sin carnet», adelantan.

Ampliar

«Queremos que cada visita sea distinta, y que ATV Adventures siempre sorprenda dando mas cabida a todo tipo de clientes», anuncian. Una labor constante por brindar una experiencia nueva que garantiza la frescura, intensidad y continuidad de un proyecto único en la Costa del Sol.

Más información:

Dirección: C/ Romeral 1, 2949 Las Lagunas de Mijas.

Teléfono: +34 654 61 77 28 / +34 642 97 23 01

Web: https://atvadventurescostadelsol.com/