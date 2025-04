El foro de igualdad: espacio de empoderamiento y de cohesión

Acaba de tener lugar el Congreso del PSOE de Málaga en el que, una vez que Josele Aguilar ya era secretario general del mismo, allí, ... entre otras cuestiones, se elige a quienes representan al partido malagueño en los distintos órganos existentes. No son pocos: ejecutiva provincial, el comité provincial, el comité de ética y, por último, los órganos colectivos superiores, el comité regional y el federal. En la clausura Óscar Puente afirmó, y con razón, que en la democracia el PSOE se siente cómodo.

De todo el mundo es sabido que en este tipo de cónclaves existen las intrahistorias, así como prolegómenos. Antes de entrar en lo ocurrido en este congreso, un poco de contexto. Desde la siempre recordada Carmen Olmedo hasta el presente, el feminismo socialista malagueño ha sido el espejo en el que mirarse por parte de muchas otras provincias.

Una de las razones para que fuera así era que contaba con el 'Foro de igualdad', un espacio que lidera la secretaria de Igualdad de la ejecutiva provincial; ahora es Yolanda Florido. En el Foro de igualdad, las compañeras del partido, junto al tejido asociativo de mujeres y feminista de Málaga, conversamos sobre distintas problemáticas que nos afectan. Es un espacio de información y formación que nos empodera, pero también que nos conecta con la sociedad civil organizada.

Las feministas, también las socialistas, sabemos bien la resistencia y la resiliencia que hace falta poseer ante el patriarcado, ante el machismo, siempre estructural. Articularnos y trabajar no es una opción. Lideradas por la hasta ahora secretaria de igualdad, Rosa del Mar Rodríguez, nos reunimos para redactar la parte de la ponencia marco, la hoja de ruta política de la nueva ejecutiva. Sé que en nombre de todas puedo agradecer el compromiso y el buen hacer de Rosa del Mar a lo largo de su mandato. Gracias, compañera.

Una de nuestras reivindicaciones que plasmamos era revitalizar ese espacio tan imprescindible para impregnar al partido de feminismo. Así lo redactamos y, sin dudarlo, Josele Aguilar, que en su dilatada militancia sabe de su importancia, lo asumió como uno de los grandes compromisos de su propuesta política. Primer objetivo cumplido.

Una vez que esa propuesta de ponencia marco llega a todas las agrupaciones territoriales, la militancia enmienda el texto con propuestas. Nosotras, además de lo concreto relacionado con el sujeto político mujeres, también hemos enmendado otros apartados del texto, ya sea para incorporar la perspectiva feminista, como para eliminar propuestas que contravengan los derechos de las mujeres.

Había cuestiones que debatir entre nosotras; nos caracteriza llegar a consensos de cara a la estrategia, que se cuenta hasta donde es posible sin que entorpezca, en presente y en futuro, los objetivos que tenemos.

Así que la tarde previa al congreso nos reunimos compañeras de Málaga, Marbella, Fuengirola, Rincón de la Victoria o Alhaurín el Grande, entre otras. Teníamos claras dos cuestiones: no se deben nombrar a las lesbianas fuera del sujeto político mujeres y no es posible hablar de identidad de género cuando el PSOE por lo que apuesta es por la abolición de este. Objetivos cumplidos. Como dice nuestra secretaria general andaluza, María Jesús Montero, también reivindicamos participar en términos de igualdad con nuestros compañeros, con voz propia y autoridad. Contravendría los estatutos del partido que la ejecutiva no fuera paritaria y, por supuesto, que lo es. Pero, un trabajo fino y articulado de incidencia política durante el congreso, nos ha permitido que haya ademásde lo cuantitativo, lo cualitativo y que hubiera mujeres feministas al frente de otras secretarías, además de la de igualdad. Objetivo cumplido. Auguro un nuevo tiempo para el feminismo socialista malagueño en que seguiremos siendo vanguardia con un instrumento como el Foro de Igualdad.