Los líderes del 'procés' piden que declaren el Rey, Rajoy y Puigdemont

Elsa Artadi y Pere Aragonès presiden ayer la reunión semanal del Gobierno catalán. :: Toni Albir / efe La defensa de Sànchez, Rull y Turull tantea la posibilidad de que declare Felipe VI pese a que la ley procesal le exime de hacerlo

La defensa del que fuera líder de la Asamblea Nacional Catalana y actual diputado de JxCAT, Jordi Sànchez, y de los exconsejeros catalanes Jordi Turull y Josep Rull pidieron ayer al Tribunal Supremo que cite como testigos en el juicio del 'procés' al rey Felipe VI, al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont -procesado en rebeldía-, entre otros. Estas peticiones figuran en el escrito de defensa que el abogado Jordi Pina presentó ayer en el alto tribunal.

El nombre de Felipe VI aparece en el listado de testigos solicitados junto al de Puigdemont, pero la defensa no detalla en su escrito la forma más adecuada para que puedan comparecer, habida cuenta de las dificultades para que lo hagan. El capítulo V de la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que regula las declaraciones de testigos, señala en su artículo 410 que «todos los que residan en territorio español, nacionales o extranjeros, que no estén impedidos, tendrán obligación de concurrir al llamamiento judicial para declarar». Pero el artículo 411 precisa que «se exceptúan» de lo dispuesto en el artículo anterior «al Rey, la Reina, sus respectivos consortes, el príncipe heredero y los regentes del Reino». Por este motivo, y para evitar que no le acusen de mala fe procesal, el abogado de los acusados pide que si no es posible testifique el jefe de la Casa Real Jaime Alfonsín.

Los tres acusados reclaman la comparecencia del Monarca por el discurso que pronunció el 3 de octubre de 2017, dos días después de la celebración del referéndum ilegal del 1-O, que aparece en el relato del escrito de acusación de la Fiscalía. Aquel día, el Rey advirtió de que, ante la situación «de extrema gravedad» en Cataluña, los «legítimos poderes del Estado» deben asegurar «el orden constitucional», la vigencia del Estado de derecho y el autogobierno de Cataluña. Respecto a Puigdemont, considerado junto al líder de Esquerra y exvicepresidente, Oriol Junqueras, el líder del 'procés', la defensa tampoco especifica en su escrito la forma en que puede comparecer, aunque la única vía posible sería a través de videoconferencia ya que si Puigdemont pisa territorio nacional sería detenido por la orden nacional dictada por el juez instructor del 'procés', Pablo Llarena.