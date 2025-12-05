Zamora presenta su excelencia gastronómica en la Feria Sabor a Málaga

Con el objetivo de aunar bajo una misma marca la excelencia de los productos agroalimentarios de la provincia, unificando sellos de calidad como Denominaciones de ... Origen (DO) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) con pequeños productores locales, la Diputación de Zamora creó el pasado septiembre 'Saborea Zamora'. Una iniciativa que resalta la excelencia de la producción agroalimentaria de Zamora, conectándola con su rica historia y potencial turístico para posicionarla como un destino de alta calidad en ámbitos como el turismo culinario y gastronómico. En esta edición de la Feria Sabor a Málaga, la marca ha tenido su presentación oficial en la capital malagueña este viernes 5 de diciembre, con una serie de eventos bajo el título 'Saborea Zamora bajo el cielo del próximo eclipse'.

Entre los referentes que han contribuido a la génesis de 'Saborea Zamora' se encuentra la propia 'Sabor a Málaga'. «Con esta nueva iniciativa tratamos de unir las diversas marcas de garantía ya incluidas bajo el paraguas de 'Alimentos de Zamora' con pequeños productores independientes que también crean empleo y tejido productivo que mantienen vivos nuestros pueblos pero que por su volumen no podían incluirse en la mencionada marca de calidad», explica Víctor López de la Parte, vicepresidente y diputado de Turismo de la Diputación de Zamora.

«La marca no aglutina sólo a los productores, sino también a las personas que los preparan, sirven y dan lo mejor de si para que estos productos de altísima calidad no pierdan nada al llegar al plato del comensal que los va a disfrutar», subraya acerca de la inclusión de hosteleros, restauradores y demás empresas de servicios turísticos.

Por tanto, 'Saborea Zamora' cuenta con una doble vertiente gastronómica y turística: «Queremos convertir a Zamora en el referente del turismo de interior, convirtiendo a nuestra gastronomía en un pilar fundamental». La provincia es ya un referente para el segmento de turismo de naturaleza y de patrimonio histórico, en su condición de capital mundial del Románico o del Modernismo, y a través de esta marca Zamora busca posicionarse en el sector de la gastronomía.

Para ello, cuenta con la fortaleza que les aporta la calidad y prestigio de sus vinos, que ha posibilitado un gran auge del turismo enológico en la provincia. «Tenemos cuatro DO de vinos, una de ellas, Toro, se encuentra entre las más reconocidas a nivel mundial, siendo reconocido por algunos historiadores como el primer vino que llegó a América», apunta el diputado.

«Nuestro objetivo es seguir manteniendo esta conjunción entre lo tradicional y lo moderno, apostando por la innovación de los productores y chefs de la provincia», recalca.

La nueva marca ha contado con una presencia potente en esta edición de la Feria Sabor a Málaga, con una completa jornada de eventos durante todo el viernes 5 de diciembre en el auditorio Eduardo Ocón. «Hemos traído una muestra de nuestra provincia para que la conozcan los malagueños y los numerosos turistas que visitan la capital de la Costa del Sol», resume Víctor López.

Los presidentes de las diputaciones de Zamora y Málaga, Javier Fáundez y Francisco Salado respectivamente, visitaron los stands de los productos de Zamora.

Así, la jornada ha contado con la presencia de las cuatro DO de los vinos de Zamora: Toro, Tierra del Vino de Zamora, Arribes, y la más reciente, Valles de Benavente. Como no podía ser de otra manera, el queso ha gozado de un gran protagonismo durante esta jornada promocional: «El queso en Zamora es una industria muy importante, y organizamos una de las ferias más importantes del mundo dedicadas a este producto, Fromago».

Igualmente, en la jornada el público también ha podido conocer la marca Harina Tradicional Zamorana, muy apreciada en los obradores de alta gama de la comunidad andaluza; la IGP Lechazo de Castilla y León, uno de los platos locales más reconocido fuera de las fronteras de la provincia; la marca de garantía Chorizo Zamorano, premiado en numerosas ocasiones como el mejor del mundo; la IG Pimiento de Benavente, un ejemplo del valor de Zamora como huerta de Castilla y León y Madrid; y la IGP Ternera de Aliste, una de las carnes más valoradas a nivel nacional.

Showcooking de los chefs Santi Vicente y Diego Gallegos

Para desplegar toda esta riqueza y excelencia de productos, 'Saborea Zamora' ha optado por una presentación muy viva: un showcooking con la participación del chef zamorano Santi Vicente (actualmente en el Hotel Rey Don Sancho de Zamora) y el chef malagueño Diego Gallegos, Estrella Michelín con el restaurante Sollo. Ambos han elaborado platos creativos que aúnan tradición y vanguardia, con una selección de lo mejor de cada provincia.

Un momento del showcooking de los chefs Santi Vicente y Diego Gallegos.

'Las Edades del Hombre' y Zamora bajo el eclipse 2026

Como comentamos al inicio, 'Saborea Zamora' también cuenta con una dimensión turística. En este sentido, el próximo año la provincia contará con dos eventos de gran interés turístico a nivel mundial. «Zámora es sede de 'Las Edades del Hombre' durante este año y hasta el Domingo de Resurrección de 2026. Se trata de la exposición de arte sacro más importante del mundo, de carácter itinerante, y ha elegido ahora a Zamora para acoger una de sus ediciones más espectaculares, por la calidad de su relato y obras artísticas», detalla el diputado.

Por otra parte, Zamora será uno de los enclaves privilegiado para observar el eclipse solar total que acontecerá el 12 de agosto de 2026, el primero que se verá en la península en 100 años, y no habrá otro en el próximo siglo. «En la zona de Benavente el eclipse total tendrá una duración de más de un minuto y 20 segundos, un fenómeno que ayudará a Zamora a posicionarse dentro de la ruta del turismo astronómico, tan valorada por los turistas del norte de Europa y Estados Unidos», anuncia.

Una nueva edición de Fromago

También en 2026 Zamora acogerá una nueva edición de Fromago, la feria más importante de España dedicada al queso. Tres kilómetros de recorrido con puestos de queso de todo el mundo. «Este año vamos a intentar a intentar superar esos tres kilómetros de recorrido, en una feria en la que Sabor a Málaga también tendrá un peso importante, con una presencia destacada de los queseros malagueños», adelanta Víctor López. Precisamente gracias a la satisfactoria participación de la marca malagueña en ese evento Zámora es provincia invitada en la edición de este año de la Feria Sabor a Málaga.

«Fromago es una cita que no se puede perder ningún aficionado al mundo del queso, y creemos que en la edición de 2026 se convertirá en la feria del queso más importante de Europa», recalca el diputado. En la jornada de Zamora en la Feria Sabor a Málaga, el queso gozó de un doble protagonismo: a través de una cata-maridaje, y en la presentación de la nueva edición de esta feria internacional.

Durante la tarde, los dulces zamoranos tuvieron su correspondiente showcooking, con una reconstrucción de cañas zamoranas sobre tierra de aceitadas. Y la jornada concluyó con eclipse y magia: tras la presentación 'Zamora bajo el eclipse 2026', que incluyó la proyección del vídeo «Zamora, una puerta al firmamento», el ilusionista Miguel de Lucas puso el broche a la jornada con la actuación 'Zamora, donde el eclipse sabe a magia'.