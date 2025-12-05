Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un momento del hermanamiento entre las diputaciones de Zamora y Málaga, realizado a través de un simbólico intercambio de delantales entre el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Fáundez; y la vicepresidenta de la Diputación de Málaga, Toñi Ledesma.
Zamora presenta su excelencia gastronómica en la Feria Sabor a Málaga

Bajo el título «Saborea Zamora bajo el cielo del próximo eclipse», la provincia organizó degustaciones y showcookings para presentar su nueva marca de calidad agroalimentaria

Viernes, 5 de diciembre 2025, 17:36

Con el objetivo de aunar bajo una misma marca la excelencia de los productos agroalimentarios de la provincia, unificando sellos de calidad como Denominaciones de ... Origen (DO) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) con pequeños productores locales, la Diputación de Zamora creó el pasado septiembre 'Saborea Zamora'. Una iniciativa que resalta la excelencia de la producción agroalimentaria de Zamora, conectándola con su rica historia y potencial turístico para posicionarla como un destino de alta calidad en ámbitos como el turismo culinario y gastronómico. En esta edición de la Feria Sabor a Málaga, la marca ha tenido su presentación oficial en la capital malagueña este viernes 5 de diciembre, con una serie de eventos bajo el título 'Saborea Zamora bajo el cielo del próximo eclipse'.

