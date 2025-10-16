El Taller: cocinando con alma y sin fogones desde Torremolinos

El Taller ha sabido ofrecer una propuesta única y diferente dentro de la amplia oferta culinaria de la provincia a través de un proceso ... de depuración y vuelta a la esencia del producto. Su planteamiento puede sonar, a priori, radical: eliminar el fuego de la cocina para elaborar sus platos sin fogones. Pero el resultado despeja las dudas al primer bocado: en El Taller logran a través de este método potenciar aún más el sabor y la calidad del producto que ofrecen a sus comensales.

Detrás de la personal propuesta de El Taller se encuentra el chef malagueño Álvaro Herreros. Formado en la Escuela de Hostelería Jacaranda, y con un recorrido profesional que abarca desde el hotel Vincci Aleysa hasta restaurantes en Suecia, además de una fructífera etapa en Akelarre, el emblemático triestrellado de San Sebastián, donde pasó tres años perfeccionando técnica y sensibilidad.

Ampliar El chef Álvaro Herreros en la entrada de El Taller.

Su trayectoria y su manera de entender la gastronomía confluyen hoy en El Taller, su proyecto más íntimo y desafiante, donde ha encontrado el espacio ideal para cocinar con criterio, con alma y sin fogones.

Una experiencia culinaria diferente y sincera

La falta de pretensiones y sencillez de la propuesta, «con la que simplemente buscamos dar de comer rico a quienes nos visiten», en palabras de Álvaro Herreros, se traslada al propio establecimiento que les acoge. Ubicado en la zona de Playamar en Torremolinos, se trata de un pequeño local de apenas 28 metros cuadrados y una estética desenfadada de inspiración urbana. Su modestia no le resta ambición al proposito del proyecto: brindar al comensal una experiencia culinaria diferente, sincera y sabrosa. Sin artificios, demuestra que una cocina que huye de las convenciones también puede conquistar los paladares más experimentados.

Para ello, El Taller prescinde del fuego para decantarse por otros métodos y técnicas culinarias, como curados, marinados, fermentaciones, aliños o maduraciones. Una transformación que no desnaturaliza el producto, sino que potencia su sabor y excelencia. «No se trata de alterar, sino de resaltar», matiza el chef.

Una carta guiada por la inteligencia culinaria y el respeto a la materia prima

En El Taller, el uso preciso y contemporáneo de técnicas como escabeches, salazones, encurtidos, vinagretas o salmueras, junto a métodos como las cocciones a baja temperatura, el vapor o el marinado dan como resultado una carta cuidada, personal y diferente, guiada por la inteligencia culinaria y el respeto por la materia prima. «Buscamos resaltar lo esencial, evitando enmascarar los sabores con intervenciones innecesarias», precisa Álvaro Herreros.

Ensaladilla rusa, ventresca de atún y aceitunas verdes.

Su enfoque combina influencias mediterráneas y exóticas, con resultados originales y exclusivos tanto en sus propuestas a la carta como en las dos versiones de menú degustación que ofrece.

Ampliar Gyoza de gambas al pil-pil y gazpachuelo de kimchi.

De esta personal forma de cocinar, que elimina el fuego para optar por otras técnicas en cocina, surgen platos como la ventresca de pez espada en manteca blanca, una elaboración delicada y sabrosa que ejemplifica su estilo; Gamba blanca de Málaga curada, ensalada líquida, ricotta, pepino y jalapeños encurtidos; Tartar de calamar, paté de sus interiores y beurre blanc ligera y escabechada; Gyoza de gambas al pil-pil y gazpachuelo de kimchi o el Pepito de atún rojo, tomates dulces asados y mayo de soja.

Ampliar Pepito de atún rojo, tomates dulces asados y mayo de soja.

En el apartado dulce, El Taller cuenta ya con postres únicos e imprescindibles, como la singular la loca de El Taller, un postre de hojaldre, crema pastelera, yema y guinda al marrasquino.

En El Taller redescubrirás el placer de sumergirte en la esencia de los sabores. Una propuesta única con el producto como protagonista esencial, y el personal sello de autor de Álvaro Herreros.

Más información:

Dirección: Avda. Príncipe Faisal de Arabia Saudí. 2. Torremolinos (Málaga).

Teléfono: 952 38 84 76

Número de comensales: 18 comensales.

Horario: Cenas de lunes a domingo. Servicio de almuerzos cerrado.

Página web y reservas: www.eltallerplayamar.com