Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La loca del Taller, una singular versión del clásico postre malagueño.
Extra El Taller

El Taller: cocinando con alma y sin fogones desde Torremolinos

En su proyecto más personal, el chef Álvaro Herreros prescinde del fuego para potenciar el sabor del producto a través de métodos como curados, marinados o aliños

SUR

Torremolinos

Jueves, 16 de octubre 2025, 18:03

El Taller ha sabido ofrecer una propuesta única y diferente dentro de la amplia oferta culinaria de la provincia a través de un proceso ... de depuración y vuelta a la esencia del producto. Su planteamiento puede sonar, a priori, radical: eliminar el fuego de la cocina para elaborar sus platos sin fogones. Pero el resultado despeja las dudas al primer bocado: en El Taller logran a través de este método potenciar aún más el sabor y la calidad del producto que ofrecen a sus comensales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Taller: cocinando con alma y sin fogones desde Torremolinos

El Taller: cocinando con alma y sin fogones desde Torremolinos