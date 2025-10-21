Restaurante Keyzen: donde la salud, el arte y la alegría se encuentran en Málaga

En pleno corazón de Málaga (barrio del Limonar), entre aromas de café recién molido, risas y colores, hay un lugar que va mucho más allá ... de un restaurante: Keyzen. Un espacio que invita a vivir con conciencia, creatividad y buen humor, donde la alimentación saludable se mezcla con la cultura y el arte.

Una experiencia saludable… con alma

Keyzen, liderado por Martín y Verónica, nació con una idea clara: alimentar cuerpo, mente y espíritu.

Su propuesta gastronómica combina productos ecológicos, locales y llenos de vida. Desde sus ya famosos desayunos energéticos —bowls de frutas, pancakes saludables, zumos naturales— hasta comidas equilibradas repletas de sabor: cada plato refleja el equilibrio entre placer y bienestar.

Pero Keyzen no es solo un restaurante. También es una tienda de alimentación saludable, donde puedes llevarte a casa superalimentos, tés orgánicos, cafés especiales, chocolates artesanales, mieles locales, productos naturales y mucho más. Un lugar pensado para quienes creen que cuidar de uno mismo empieza por elegir bien… y disfrutar haciéndolo.

Cuando la risa y el arte se sirven con el café

Este 2025 Keyzen da un paso más allá y se convierte en la sede oficial de Café con Arte, un proyecto artístico y humano liderado por la actriz, narradora y risoterapeuta Isabella Méndez @isabelamendezerminy

Con una larga trayectoria internacional en las artes escénicas, Isabella ha encontrado en Málaga el escenario perfecto para unir sus pasiones: el arte, la palabra y la risa.

Así nace Café con Arte, una comunidad donde el público podrá disfrutar de talleres, encuentros creativos, espectáculos íntimos, poesía viva y experiencias únicas en las que el humor se convierte en medicina y el arte en lenguaje universal.

«Queremos que la gente venga a desayunar o a comer algo saludable… y se vaya con el alma más ligera», explica Isabella con una sonrisa contagiosa.

Isabella Méndez, creadora del proyecto artístico Café con Arte.

Un espacio que inspira

El ambiente de Keyzen está pensado para despertar los sentidos: madera, vegetación, colores cálidos, arte local en las paredes y una energía que te hace sentir en casa.

Es un punto de encuentro entre la buena comida, la creatividad y la inspiración, donde cada detalle invita a disfrutar de la vida de forma más consciente y alegre.

Aquí, el café no es solo café.

Es el inicio de una conversación, el pretexto para reír, el momento en que alguien decide reconectar con lo esencial.

Vive la experiencia Keyzen

Si buscas un lugar diferente en Málaga, donde la comida te haga bien, la atmósfera te abrace y el arte te inspire, Keyzen Healthy Life es tu sitio.

Dirección: Paseo de Sancha, 28. Málaga.

Teléfono: 645 818 192

Web: www.keyzenhealthylife.com

