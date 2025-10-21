Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Extra Restaurante Keyzen

Restaurante Keyzen: donde la salud, el arte y la alegría se encuentran en Málaga

Este espacio ofrece una propuesta única en la ciudad, sumando a su propuesta culinaria ecológica una tienda de alimentación saludable, y acogiendo como sede a la comunidad artística Café con Arte

SUR

Málaga

Martes, 21 de octubre 2025, 17:12

En pleno corazón de Málaga (barrio del Limonar), entre aromas de café recién molido, risas y colores, hay un lugar que va mucho más allá ... de un restaurante: Keyzen. Un espacio que invita a vivir con conciencia, creatividad y buen humor, donde la alimentación saludable se mezcla con la cultura y el arte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Restaurante Keyzen: donde la salud, el arte y la alegría se encuentran en Málaga

Restaurante Keyzen: donde la salud, el arte y la alegría se encuentran en Málaga