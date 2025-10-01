Raíces Restaurante: cocina de autor en la Sierra de las Nieves

Raíces es un restaurante profundamente arraigado en el territorio que lo acoge. «Soy de Istán, y a la hora de emprender mi propio negocio ... me propuse establecerlo en mi pueblo, para así cubrir la falta de restaurantes que percibía», recuerda su chef y director gastronómico, José Miguel Marín Gil, que atesora una amplia trayectoria profesional en prestigiosos hoteles como Villa Padierna, Hotel Don Pepe y El Lodge Sierra Nevada, además de su paso por Back Tapas, donde trabajó durante dos años junto al chef David Oliva. Más allá de su privilegiado emplazamiento a los píes de la Sierra de las Nieves, junto a la piscina municipal de la localidad, Raíces supone toda una declaración de amor a Istán, a su gastronomía y a los productos que han definido su historia.

El chef José Miguel Marín Gil.

Raíces basa su propuesta culinaria en la cocina malagueña y andaluza, un guiño a la tradición que fusionan con una visión innovadora de la cocina, empleando las técnicas actuales de elaboración. Recetas y platos de siempre reinterpretados con un giro personal, y creaciones propias que evidencian el talento culinario de su chef. «Le damos una vuelta al recetario tradicional, pero respetando su esencia y sus sabores únicos», matiza el chef.

Así, en su carta, en constante renovación, el comensal puede encontrar desde clásicos esenciales de la cocina andaluza reinterpretados como el salmorejo asado, sopa de maíz o el gazpachuelo malagueño, hasta propuestas sorprendentes que otorgan protagonistas a las carnes de caza, propias de la zona, como el tartar de ciervo o la costilla de jabalí con pure de membrillo.

Las carnes de caza gozan de gran protagonismo en la carta de Raíces.

Especial protagonismo tiene en su propuesta el chivo malagueño, símbolo de la tradición ganadera de la región. «Nos gusta utilizar productos malagueños, para dar valor a la riqueza gastronómica de la provincia», subraya José Miguel. Algunos de sus platos en torno a este producto se han convertido en auténticos y laureados favoritos del público, como su Jarrillo de chivo (tercer premio en el Concurso Provincial de Cocina de Chivo Lechal de Archidona), o sus chícharos con chivo (también premiados en el citado certamen).

Este viernes 3 de octubre Raíces estrena nuevas propuestas de cara a la temporada de otoño, apostando por platos de casqueria como las mollejas de cordero, nuevas carnes de caza como su pato azulón a la naranja o productos de temporada como las setas, junto a creaciones variadas como el risotto de espárragos o la ensaladilla con perdiz.

Ensaladilla con perdiz.

Repostería: sabores tradicionales con un enfoque innovador

Mención aparte merece su cuidada repostería. Desde la delicada torrija de aguacate, un guiño a uno de los productos estrella de la región que ha merecido elogios de prestigiosos críticos gastronómicos, hasta el intenso coulant de algarroba, elaborado con harina de algarroba y aceite de oliva, pasando por su singular tarta de queso de cabra con pistacho.

Torrija de aguacate.

Además de la riqueza de sus productos y cocina, Istán aporta a Raíces un espacio único, lejos de la masificación de la Costa del Sol, rodeado de bosques de castaños, encinas y alcornoques. «Los clientes aprecian mucho el silencio y la serenidad del entorno: les ayuda a desconectar y disfrutar al máximo de la experiencia», apunta José Miguel. Su servicio, profesional y amable, pero cálido y familiar también, contribuye a garantizar una visita memorable a cada comensal.

Esta temporada, Raíces abrirá por primera vez los lunes. «Es una apuesta por poner a disposición del público malagueño una propuesta de calidad también el primer día de la semana: hemos visto que la mayoría de buenos restaurantes de la provincia cierra esa jornada, y queremos cubrir este hueco» anuncia José Miguel.

Más información:

Dirección: Instalaciones deportivas, Cam. del Nacimiento, s/n, 29611. Istán, (Málaga)

Horario:

Lunes: 13.00-16.00-

Martes, miércoles y jueves: cerrado.

Viernes, sábado y domingo: 13.00-16.00/20.00-22.00

Teléfono: 722 79 80 93.

Web: https://raicesrestaurante.es/