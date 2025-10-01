Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Con espectaculares vistas al entorno natural, Raíces ofrece un espacio ideal para disfrutar de su propuesta gastronómica.
Raíces Restaurante: cocina de autor en la Sierra de las Nieves

Bajo la dirección gastronómica del chef José Miguel Marín, este restaurante de Istán aporta un giro personal a platos esenciales de la cocina malagueña y andaluza

Istán

Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:42

Raíces es un restaurante profundamente arraigado en el territorio que lo acoge. «Soy de Istán, y a la hora de emprender mi propio negocio ... me propuse establecerlo en mi pueblo, para así cubrir la falta de restaurantes que percibía», recuerda su chef y director gastronómico, José Miguel Marín Gil, que atesora una amplia trayectoria profesional en prestigiosos hoteles como Villa Padierna, Hotel Don Pepe y El Lodge Sierra Nevada, además de su paso por Back Tapas, donde trabajó durante dos años junto al chef David Oliva. Más allá de su privilegiado emplazamiento a los píes de la Sierra de las Nieves, junto a la piscina municipal de la localidad, Raíces supone toda una declaración de amor a Istán, a su gastronomía y a los productos que han definido su historia.

