Los populares baos de Nogacu Ramen, con ingredientes como gambón rebozado, atún ahumado, pulpo a la plancha o costilla de cerdo.
Extra Nogacu Ramen

Nogacu Ramen: una genuina taberna japonesa en el centro de Málaga

Pioneros en la popularización del ramen y los baos en la ciudad, su cocina respeta la esencia y tradición de la gastronomía nipona

Álvaro Payo

Málaga

Jueves, 4 de septiembre 2025, 10:04

Con tan solo franquear su entrada en calle Nosquera, Nogacu Ramen logra transportarte al ambiente de una genuina taberna japonesa. Hasta el último detalle está ... cuidado para ofrecer una inmersión total en la experiencia culinaria del país del sol naciente. Pionero absoluto en la popularización del ramen y de los baos en Málaga, el establecimiento se encuentra a punto de celebrar su noveno aniversario, manteniendo viva su propuesta gastronómica, basada en un profundo conocimiento y respeto por la esencia y tradicición de la cocina japonesa.

