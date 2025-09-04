Nogacu Ramen: una genuina taberna japonesa en el centro de Málaga

Con tan solo franquear su entrada en calle Nosquera, Nogacu Ramen logra transportarte al ambiente de una genuina taberna japonesa. Hasta el último detalle está ... cuidado para ofrecer una inmersión total en la experiencia culinaria del país del sol naciente. Pionero absoluto en la popularización del ramen y de los baos en Málaga, el establecimiento se encuentra a punto de celebrar su noveno aniversario, manteniendo viva su propuesta gastronómica, basada en un profundo conocimiento y respeto por la esencia y tradicición de la cocina japonesa.

Tras una amplia trayectoria profesional dedicada a la hostelería, Noelia Gálvez Cuevas, responsable de Nogacu Ramen, decidió lanzarse a la aventura de emprender un negocio propio. «Me pregunté qué podía montar en Málaga que no hubiera en aquel momento. Justo empezaba en Madrid y Barcelona el boom del ramen, y siempre he sido una apasionada de Japón y su cocina», recuerda acerca de la chispa creativa de la que surgió su establecimiento.

Noelia Gálvez Cuevas, propietaria y responsable de Nogacu Ramen, en la fachada del restaurante.

La sonoridad nipona de las siglas de su nombre y apellidos acabaron por bautizar al establecimiento como Nogacu, nombre que, tal y como nos explica Noelia, «suena igual que 'Nôgaku', la forma principal de teatro japonés».

Elaboración artesanal, conforme a la tradición japonesa

Entonces inició un minucioso proceso de estudio de la gastronomía japonesa y de la venerable tradición de ramen. De forma autodidacta, empezó a dar rienda suelta a su pasión por la gastronomía nipona, para elaborar una carta propia, inspirada en las de las populares tabernas del país del sol naciente. «Empecé en la cocina de mi casa, con la olla express, a probar a elaborar mi propio ramen, aprendiendo a través de recetas y vídeos». Un camino de descubrimiento, con el que fue desarrollando la esencia de la cocina de Nogacu Ramen. «No tomamos atajos: mantenemos un respeto absoluto por la cocina japonesa y sus técnicas, elaborando artesanalmente en cocina todos nuestros platos«, destaca Noelia. Un proceso arduo y complejo, en el que la elaboración del caldo resulta esencial, con tiempos de cocción de hasta 10 horas, como en el caso de su popular ramen Tonkutsu.

Nogacu Ramen respeta las técnicas y dilatados tiempos de elaboración del ramen japonés, con caldos que requieren hasta 10 horas de cocción.

De esta forma, Nogacu Ramen logra con éxito capturar el verdadero sabor del ramen, como atestiguan los numerosos clientes japoneses que lo han probado. «Muchos me han pedido una foto mientras cocino: tras probarlo, les parece sorprendente que una cocinera malagueña logre elaborar un ramen como el que disfrutan en Japón», comenta Noelia.

Una carta enriquecida con sugerencias de temporada

La carta de Nogacu Ramen va mucho más allá de su afamado ramen, incluyendo una amplia variedad de baos (con ingredientes como gambón rebozado, atún ahumado, pulpo a la plancha o costilla de cerdo), gyozas que elaboran de forma casera a diario (de cerdo, langostinos o shitake), o su Takoyaki con katsuobushi (bolas elaboradas con harina y pulpo).

Además, enriquecen constantemente su carta con sugerencias de temporada, como originales onigiris, pokes al estilo japoneses o platos de arroz como chasudon (arroz cubierto con panceta de cerdo guisada en una salsa dulce y salada) o karaage don (pollo frito al estilo japonés, con muslos de pollo en trozos pequeños y sazonados con una mezcla de condimentos como salsa de soja, sake, jengibre o ajo). «Durante los meses de verano, y por el calor, ofrecemos muchas alternativas al ramen, platos más frescos e ideales para estos días», apunta.

Japón como fuente de inspiración

Noelia viaja con frecuencia a Japón «para conocer de primera mano qué se cuece en sus restaurantes, tabernas y mercados». Viajes que le sirven de inspiración para enriquecer y renovar la propuesta de Nogacu Ramen. De dichos viajes proceden mucho de los originales elementos decorativos que, junto a la fiel replica de la disposición y mobiliario de las clásicas tabernas japoneas, contribuyen a crear un ambiente único en el local: desde reproducciones de obras tradicionales a figuras de yokais, pasando por personajes de anime, con guiños locales como un Chiquito de la Calzada al más puro estilo samurai. Las cuidadas playlists ofrecen también una atmósfera musical desenfadada, en las que se dan cita desde clásicos de punk rock como Ramones a The 5.6.7.8's, la banda japonesa de rock que dió a conocer mundialmente Quentin Tarantino en 'Kill Bill'.

Ampliar En Nogacu Ramen cuidan hasta el último detalle de su decoración para sumergirte en el ambiente de una auténtica taberna japonesa. Víctor Payo

A sólo un año de cumplir su primera década, Nogacu Ramen sigue luchando por mantener viva la llama de los negocios familiares y de la autenticidad en un centro urbano progresivamente copado por franquicias, con su cocina artesanal y el respeto por la esencia de la gastronomía japonesa como seña de identidad.

Más información:

Dirección: C. Nosquera, 2, Distrito Centro, 29008 Málaga.

Teléfono: 951 49 44 96.

Instagram: @nogacuramen