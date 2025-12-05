Maninpasta: el genuino sabor de la cocina italiana con un toque español

Alhaurín de la Torre alberga uno de los restaurantes italianos más auténticos de la provincia de Málaga: Maninpasta ofrece el sabor genuino de la ... cocina casera italiana, con una apuesta por la excelencia del producto, y guiños a la gastronomía española. Una fusión muy personal con la que han logrado el apoyo y fidelidad de los amantes de la buena mesa.

«Maninpasta surge de un »cruze del destino« y una historia de amor», recuerda Tino Siracusa, cofundador del restaurante. Un cocinero de origen siciliano con experiencia, que migró a España con ganas de emprender.Tino trabajó en restaurantes malagueños para conocer la gastronomía española y el perfil del cliente que busca comida italiana en España, antes de montar su primer restaurante propio.

Tino Siracusa, cofundador y chef de Maninpasta.

Entonces conoció a Fiama, una catalana amante de la cultura, lengua y gastronomía de Italia. De esta unión, no solo surge el amor, sino la idea de fusionar ambas culturas y gastronomías. Maninpasta nace de esta fusión con un concepto disruptivo: combinar la calidez y el producto genuino de una trattoria con la elegancia y el buen servicio de un ristorante.

Cocina casera, servicio innovador y ambiente acogedor

Maninpasta logra brillar con luz propia gracias a la combinación de una serie de elementos distintivos. La base sería su irresistible fusión gastronómica: ofrecen platos italianos tradicionales, pero con toques españoles para adaptarse al paladar de la clientela y presentar una oferta única, en la que la pasta fresca sería su especialidad, con platos como Tagliatelle rustiche (salsa de champiñones, pollo, ajo, nata y tomate), Spaghetti carbonara Italiana (guanciale, pecorino, pimienta negra y huevo), Strozzapreti del Brigante (carne picada, gorgonzola, pesto de albahaca y salsa de tomate), o Pappardelle porcini Nuovo (salsa de boletus, porchetta, crema de parmesano (36 meses) y aceite de trufa blanca).

Su apuesta innovadora también se traslada al servicio y ambiente. En concreto, en el establecimiento abordan un conceto dual: fusionan la cocina propia y genuina de una trattoria (calidez y producto genuino) con el servicio en mesa y la elegancia de un ristorante. Y todo coronado por un ambiente sofisticado y acogedor, tradicional pero innovador: el comensal vive una experiencia gastronómica que le transporta a la esencia de Italia.

Lograr el auténtico sabor de la cocina italiana no es tarea fácil. Tino Siracusa y su equipo se vuelcan en mantenerse fieles a los valores y esencias de la comida italiana casera y genuina, y en la búsqueda de los mejores proveedores para elaborar sus platos con ingredientes frescos y siempre de alta calidad.

Variedad de saboeres y recomendaciones fuera de carta

La oferta gastronómica de Maninpasta se centra en la cocina italiana tradicional y contemporánea con un enfoque en la pasta fresca, buscando la esencia, el sabor y la vanguardia de Italia. En sus platos de pasta rellena destacan sus Fagotti pera y canela Nuovo (relleno de ricotta y pera en salsa de mascarpone, tomate y speck perfumado al limón), Ravioli de mero y pistacho Nuovo (pasta rellena de mero y pistacho, almeja, langostino flambeado con prosecco, salsa de tomate, nata y brandy) o Casoncelli (relleno de carne asada, amaretti (galleta de almendra), pera y uva pasa en salsa de queso Taleggio, un pelín de tomate y panceta). Y propuestas en las que se percibe esa fusión de la cocina española, como los Giganti de rabo de toro Nuovo (pasta rellena de rabo de toro con boletus, vino Pedro Ximénez, tomate, romero y nata).

Sus pizzas también ofrecen el genuino sabor de Italia, con variedades tan singulares como la Maninpasta (tomate, mozzarella, salami dulce, berenjena asada con especias y provolone) o la Trufa (crema de berenjena, mozzarella, boletus, cochinillo, aceite de trufa). Y en su carta encontramos platos de carne a la italiana, como Milanesa gratinada Nuovo (con queso de cabra y cebolla caramelizada) o Escalope diávola Nuovo (boletus, N'duja, tomate y nata).

Dentro de su amplia variedad de propuestas, lo que más demanda tiene entre sus clientes son las cuatro recomendaciones fuera de carta de cada semana, lo que subraya su compromiso con la frescura, la innovación y las recetas tradicionales del sur de Italia con el toque de su chef Tino.

Más información:

Dirección: C. el Cipres, 13, 29130 Alhaurín de la Torre, Málaga.

Teléfono: 951 25 29 21.

Web: https://maninpasta.es/