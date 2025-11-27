La Escalera de Balthazar: honrando el sabor del mejor producto andaluz a través de la técnica culinaria francesa

Por su ubicación privilegiada en el corazón de la Costa del Sol y el alto valor de su oferta de restauración, Benahavis está considerado por ... muchos una de las capitales gastronómicas de Andalucía. En su interior alberga un restaurante que supone un sabroso punto de encuentro entre dos de las mejores tradiciones culinarias del mundo: la española y la francesa, con especial vínculo con la cocina provenzal. La Escalera de Balthazar basa su propuesta en honrar la calidad y pureza de la amplia variedad de productos que ofrece la gastronomía andaluza, pero bajo la sofisticación y el rigor de la técnica culinaria francesa.

Ampliar

Al frente de La Escalera de Balthazar se encuentra Cyrille Troesch, su fundador y chef patrón. Originario de la Provenza, una de las cunas de la excelencia de la cocina francesa, a lo largo de su amplia trayectoria ha trabajado con leyendas culinarias de la altura de Gerard Boyer, Alain Roux o Raymond Blanc. Tras estar al frente de la cocina de prestigiosos restaurantes en países como Reino Unido, Irlanda, Francia, Luxemburgo, Baréin, Suiza o Emiratos Árabes, y viajar por todo el mundo para conocer la singularidad gastronómica de países como Japón, en La Escalera de Balthazar ha encontrado un proyecto perfecto para transmitir toda su experiencia y talento a los fogones.

«Comenzamos con una visión simple: crear una experiencia gastronómica gourmet única en uno de los rincones más pintorescos de Marbella», recuerda Cyrille. Para ello, han creado un espacio con un encanto único, que conserva el encanto tradicional de las viviendas de los pueblos mediterráneo, y con una azotea con unas vistas espectaculares a su entorno natural.

Protagonismo del producto

En su propuesta, el producto es el absoluto protagonista: «Creemos que la magia de la comida radica en honrar la pureza de cada ingrediente y que cada bocado debe ser una experiencia digna de saborear». Por ello, la carta de La Escalera de Balthazar cambia cada temporada, para llevar a la mesa la excelencia y frescura de los productos propios de cada periodo del año. «Nuestros platos son una celebración de los productos locales más frescos, cuidadosamente seleccionados, preparados con técnicas de cocina francesa y elevados a grandes alturas», resume el chef. En este sentido, merece destacarse su maestría en la elaboración de deliciosos platos de carnes y mariscos en una parrilla de carbón de leña de olivo.

Ampliar

Para ello, Cyrille mantiene una relación estrecha con proveedores locales, agricultores y pescadores de la Costa del Sol, garantizando así al comensal la excelencia y frescura de cada producto. En su mesa encontrarán desde deliciosas trufas negras hasta jamón de Bellota, y exquisiteces como sus ostras o el caviar Oscietra, cosechado de forma sostenible.

Ampliar

El chef defiende las muchas bondades de contar con una carta de temporada: «Nos permite mostrar los productos locales más frescos, asegurando que cada visita a nuestro restaurante sea un placer gourmet y una experiencia gastronómica única, animando al comensal a explorar nuevos sabores y platos cada vez que nos visitan».

Ampliar

Además, esta apuesta por la frescura del producto de temporada también aporta una gestión más sostenible del restaurante: «Al alinear nuestra carta con las estaciones y la disponibilidad local, también reducimos la necesidad de transportar ingredientes a largas distancias. Esto no solo apoya a los agricultores, artesanos y productores locales, sino que también reduce nuestra huella de carbono».

Una cuidada selección de vinos artesanales

Mención aparte merece su cuidada selección de vinos nacionales. «Contamos con una amplia variedad de vinos de pequeños enólogos locales, apasionados por su oficio. Cada uno de ellos cuidadosamente elegido para complementar nuestra cocina y enriquecer su experiencia gastronómica», destaca el chef. Una bodega integrada por 59 vinos exquisitos y artesanales que bien merecen por si solos la visita a La Escalera de Balthazar.

El encanto del establecimiento y su ubicación privilegiada convierte a La Escalera de Balthazar en un espacio ideal para la celebración de todo tipo de eventos sociales y familiares. Además, el propio restaurante organiza veladas dedicadas a productos como el atún rojo o el jamón de bellota.

Y de cara a Navidad y Año Nuevo, recomendamos permanecer muy atentos a sus redes sociales para conocer los exclusivos menús que Cyrille Troesch y su equipo elaborarán para la ocasión.

Más información:

Dirección: Calle del Almendro, 4. 29679. Benahavis, (Malaga).

Teléfono: +34 951 152 405.

Instagram: @laescalera.debalthazar

Web: https://www.laescaleradebalthazar.com/es