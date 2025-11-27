Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Extra La Escalera de Balthazar

La Escalera de Balthazar: honrando el sabor del mejor producto andaluz a través de la técnica culinaria francesa

Bajo la experta supervisión del chef Cyrille Troesch, este restaurante de Benahavis ofrece menús de temporada para sacar el máximo partido a la diversidad gastronómica de Andalucía

SUR

Benahavis

Jueves, 27 de noviembre 2025, 08:48

Por su ubicación privilegiada en el corazón de la Costa del Sol y el alto valor de su oferta de restauración, Benahavis está considerado por ... muchos una de las capitales gastronómicas de Andalucía. En su interior alberga un restaurante que supone un sabroso punto de encuentro entre dos de las mejores tradiciones culinarias del mundo: la española y la francesa, con especial vínculo con la cocina provenzal. La Escalera de Balthazar basa su propuesta en honrar la calidad y pureza de la amplia variedad de productos que ofrece la gastronomía andaluza, pero bajo la sofisticación y el rigor de la técnica culinaria francesa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Escalera de Balthazar: honrando el sabor del mejor producto andaluz a través de la técnica culinaria francesa

La Escalera de Balthazar: honrando el sabor del mejor producto andaluz a través de la técnica culinaria francesa