Extra Boraz

Boraz: renovando el concepto de chiringuito con creatividad y respeto a la cocina mediterránea

Su maestría en el arte de la fritura y el espeto les ha facilitado ganar el premio del público en la VIII Ruta del Espeto de Málaga en la Mesa

SUR

Torre del Mar

Viernes, 10 de octubre 2025, 13:13

El concepto de chiringuito, lejos de quedarse anclado en el pasado, no deja de evolucionar. Establecimientos como Boraz son un buen ejemplo de ello: ... desde su rincón en Torre del Mar han sabido aportar buen oficio, creatividad e innovación para presentarse ante el público como un chiringuito único, con una imagen sofisticada y un respeto por la tradición de la cocina mediterránea, de la que extraen su sólida propuesta culinaria.

