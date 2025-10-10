Boraz: renovando el concepto de chiringuito con creatividad y respeto a la cocina mediterránea

El concepto de chiringuito, lejos de quedarse anclado en el pasado, no deja de evolucionar. Establecimientos como Boraz son un buen ejemplo de ello: ... desde su rincón en Torre del Mar han sabido aportar buen oficio, creatividad e innovación para presentarse ante el público como un chiringuito único, con una imagen sofisticada y un respeto por la tradición de la cocina mediterránea, de la que extraen su sólida propuesta culinaria.

«Boraz nació con la idea de crear un espacio en el que se mezclaran la esencia del chiringuito malagueño con una propuesta gastronómica cuidada», recuerda Esperanza López, gerente de Boraz. «Empezamos con mucha ilusión, buscando que cada detalle -desde la cocina hasta la atención al cliente- transmitiera nuestra pasión por el mar y la buena mesa. Poco a poco hemos ido creciendo, pero siempre manteniendo ese espíritu cercano y familiar», comenta acerca de la evolución del restaurante.

La personalidad única de Boraz surge de un cuidado equilibrio entre tradición e innovación: «Respetamos las raíces de la cocina marinera, pero al mismo tiempo nos gusta dar un toque creativo en algunos platos. Fusionamos todo tipo de comida mediterránea hasta convertirla en un plato único de Boraz».

Junto a esa apuesta por maridar tradición y creatividad en la cocina, Boraz perfila su propuesta con un especial cuidado en el servicio y en el ambiente que se transmite al público: «Queremos que quien venga a Boraz sienta que está en casa, disfrutando de un lugar auténtico junto al mar».

Además, Boraz se nutre especialmente del entorno que lo acoge. «Torre del Mar nos aporta vida, alegría y un entorno único. La playa es un marco incomparable: nos regala cada día una energía especial y nos permite ofrecer a nuestros clientes algo más que gastronomía, una experiencia completa frente al mar Mediterráneo en primera línea de playa», destaca su gerente.

Maestros del espeto

Dentro de su amplia variedad de platos surgidos del valioso legado de la cocina mediterránea el espeto se erige como auténtico protagonista y favorito del público: «Lo bonito es que cada persona encuentra su favorito, pero el espeto y el pescaíto son siempre los más pedidos». Su maestría en el arte del espeto les ha llevado a ganar el codiciado premio del público en la octava edición de la Ruta del Espeto de Málaga en la Mesa. «Para nosotros es un orgullo enorme porque es un reconocimiento directo de quienes más valoramos: nuestros clientes. El premio nos confirma que el esfuerzo, el cariño y la dedicación diaria tienen sentido, y nos motiva a seguir mejorando cada día», valora Esperanza López acerca de la importancia del galardón.

A la hora de preparar y servir el mejor espeto al comensal, en Boraz tienen claro que la clave se encuentra en el respeto al producto. «Pescado fresco, leña adecuada y el punto justo de brasa. A eso hay que sumar la experiencia del espetero, que sabe leer el fuego y controlar los tiempos. No hay secretos mágicos, sino mucho oficio y pasión por hacerlo bien», resume Esperanza acerca de la fórmula para lograr el espeto perfecto.

Más allá de espetos y frituras: una apuesta por sorprender al comensal

Más allá del pescado al espeto y de las frituras malagueñas, en Boraz el comensal también puede deleitarse con sus arroces, carnes a la piedra y algunos platos más actuales que sorprenden a los clientes, como sus tacos de garnacha, tosta de atún rojo de almadraba, mollete antequerano de calamares con morcilla caramelizada de mango y mayonesa picante, croquetas de sepia y pulpo en su tinta con alioli de hierbabuena o carpaccio de pulpo con mango de la Axarquía y explosión de Granada.

Abiertos los 365 días del año

Otro de los tópicos que rompe Boraz es la vinculación exclusiva del chiringuito con el verano. «Boraz no es solo un sitio de verano: estamos abiertos 365 dias al año, ofrecemos un espacio acogedor, buena gastronomía y un ambiente que invita a disfrutar en cualquier estación», aclara Esperanza.

No faltan motivos para volver a Boraz en cualquier estación del año: «El mar cambia con las temporadas, pero siempre tiene su encanto. Además, seguimos adaptando la carta y las experiencias para que en otoño e invierno la visita sea igual de especial que en pleno verano».

