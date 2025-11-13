Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Bocaná: brindando sabores que cuentan historias de Málaga

Esta abacería contemporánea ha logrado convertirse en un imprescindible de la capital malagueña gracias a su apuesta por una cocina honesta y sin artificios, con la excelencia del producto como protagonista

SUR

Málaga

Jueves, 13 de noviembre 2025, 09:58

En La Bocaná muestran con orgullo su identidad netamente malagueña desde el mismo nombre del establecimiento. Una propuesta que transmite autenticidad, saber hacer y ... un especial cuidado por la calidad del producto. Un proyecto apegado a la esencia de la cocina tradicional malagueña y sus sabores, y al ambiente cálido y hospitalario de sus barras. Un restaurante que plasma la larga experiencia y trayectoria de sus artífices, Enrique Sánchez Olea, propietario de Las Acacias y El Gran Poder del Mercado del Carmen; y Elías Tang, ex propietario de Mercado San Martín y Merka-Tuna en el Mercado del Palo.

