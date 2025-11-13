La Bocaná: brindando sabores que cuentan historias de Málaga

En La Bocaná muestran con orgullo su identidad netamente malagueña desde el mismo nombre del establecimiento. Una propuesta que transmite autenticidad, saber hacer y ... un especial cuidado por la calidad del producto. Un proyecto apegado a la esencia de la cocina tradicional malagueña y sus sabores, y al ambiente cálido y hospitalario de sus barras. Un restaurante que plasma la larga experiencia y trayectoria de sus artífices, Enrique Sánchez Olea, propietario de Las Acacias y El Gran Poder del Mercado del Carmen; y Elías Tang, ex propietario de Mercado San Martín y Merka-Tuna en el Mercado del Palo.

La Bocaná nace de una filosofía compartida por ambos: volver al producto local, a la cocina sincera y a los sabores que cuentan historias de nuestra tierra. Así surge La Bocaná, una abacería contemporánea donde el buen producto, las ostras, los encurtidos y los vinos y vermut son protagonistas.

Pasión por el producto malagueño

Un restaurante como La Bocaná sólo podría surgir en Málaga, una ciudad con una riqueza gastronómica absolutamente única. La Bocaná logra marcar la diferencia dentro de la amplia oferta de restauración de la capital gracias a su autenticidad. «Apostamos por una cocina informal, de barra, honesta y sin artificios, donde la calidad del producto es la verdadera protagonista», destacan Enrique y Elías.

El equipo humao de La Bocaná.

«Nuestro sello personal es la pasión por el producto malagueño y por el oficio, reflejada en cada detalle: desde cómo se abre una ostra hasta cómo se sirve un vino», subrayan. Así, La Bocaná brinda al comensal una experiencia culinaria única, basada en la cercanía, el disfrute y el respeto por los productores malagueños y andaluces.

«Málaga tiene una despensa infinita. Desde el mar hasta la sierra, encontramos productos con identidad: salazones, quesos, aceites, aceitunas, vinos, y una huerta que cada día nos inspira», ponen en valor los responsables de La Bocaná.

«Nos gusta reinterpretar esos sabores tradicionales desde una mirada fresca y contemporánea, sin perder su esencia. En La Bocaná todo parte de un mismo punto: el respeto por el producto y el orgullo de ser parte de la cultura gastronómica malagueña», valoran.

Elaboraciones sencillas para sabores auténticos

Esa cocina honesta y sin artificios, basada en la frescura y excelencia del producto, se refleja en algunas de las propuestas favoritas de sus clientes, como las ostras abiertas al momento (que sirven acompañadas de bloody mary de trajinero, ponzu, coulis de mango o vermut y cebollita encurtida), las gildas con matices malagueños, los ahumados artesanos y las tostas de producto, con propuestas tan sugerentes como la de pastrami con kimchi, y canonigos. «Elaboraciones sencillas, pero llenas de sabor», resumen sus responsables.

En sus platos principales además encontramos guiños a otras gastronomías, con platos como Steak tartar (solomillo de ternera, Jack Daniels y colatura de anchoas) o Tataky de bonito japonés con sriracha, soyu y germinados de cebolleta.

También destacan sus conservas y salazones locales, así como las propuestas de maridaje con vermuts, vinos y refrescos de Málaga que hacen de cada visita una experiencia diferente.

Estrenos de temporada: nuevas tostás y una línea de platos fríos

La Bocaná afronta la temporada de otoño con flamantes incorporaciones a su carta, como nuevas tostas con guiños al recetario malagueño, una selección de encurtidos artesanos elaborados en la casa, y una línea de platos fríos de inspiración marinera, pensados para compartir.

«Además, seguimos ampliando nuestra carta líquida con vinos de pequeñas bodegas de la provincia y vermuts de producción local, reforzando nuestra filosofía de producto de km 0», anuncian. Un maridaje perfecto para esa cocina que narra al comensal historias cargadas de tradición, pasión y sabor.

Más información:

Dirección: Calle Cañón, 7. 29015. Málaga.

Teléfono: 698 49 70 28.

Web: https://www.labocanamalaga.es/

Instagram: @labocanamalaga