El olivo de Casabermeja que se plantó en el antiguo Al-Ándalus con el que se hace un AOVE muy exclusivo Fue el primero en Andalucía en conseguir el Premio AEMO al Mejor Olivo Monumental de España.

Ni siquiera Al-Ándalus había llegado a su máximo esplendor cuando ya había comenzado a crecer el que es, de momento, el único olivo certificado oficialmente como milenario en la provincia de Málaga. Hace ya más de una década que se corroboró que el olivo del Arroyo Carniceros, cerca del núcleo de Arroyo Coche, en el término municipal de Casabermeja, tenía como mínimo en aquel entonces mil años.

En concreto, su longevidad se detalló en una tesis presentada en la Universidad de Córdoba, por la experta Concepción Muñoz. Gracias a esas características y a su comprobada edad de más de un millar de años, en abril de 2013 recibió el Premio AEMO (Asociación Española de Municipios del Olivo) al Mejor Olivo Monumental de España. Fue el primero de toda Andalucía en conseguir esa distinción tan prestigiosa.

Hoy, aunque esté en propiedad privada, este olivo es visitable. Incluso ha llegado a contar durante algunos años con una señalética que lo identificaba y lo describía detalladamente, aunque actualmente no hay ninguna más allá que las señalizaciones del Arroyo Carniceros. Para llegar hasta allí basta tomar la carretera que une a Casabermeja con Arroyo Coche o con Villanueva de la Concepción (MA-3404) para acceder hasta él. A un kilómetro aproximadamente de la Venta Pedro y del viaducto de la autopista de peaje, se verá a la derecha un carril que indica a la derecha el camino para la zona conocida como Arroyo Carniceros. Después habrá que andar tan sólo unos veinte metros y fijarse bien a la derecha, donde se encuentra este olivo milenario entre ejemplares más jóvenes.

Este olivo en su base es un acebuche que fue sobre injertado con las variedades aloreña de Málaga y picuda de la Axarquía.

Este olivo, a primera vista, llama la atención por tener tres troncos, con más de siete metros de perímetro cada uno. De hecho, fue necesario ratificar en su día, desde un punto de vista científico, que los tres troncos provenían de la misma raíz, lo que deja clara evidencia de su monumentalidad.

En concreto, con el Premio AEMO se reconocía hace ya una década el valor histórico y monumental de este olivo, que se encuentra injertado sobre un acebuche. Es decir, se plantó, probablemente como un acebuche, en la Edad Media, durante el período andalusí. En su día, a colación del galardón otorgado por la Asociación Española de Municipios del Olivo, el profesor Diego Barranco apuntaba que este ejemplar «demuestra que el comienzo de la olivicultura en las provincias andaluzas mediterráneas, Málaga y Almería, se llevó a cabo por sobreinjerto -sobre acebuches-». En concreto, «uno de los troncos o patas de este olivo está injertado con la variedad aloreña de Málaga, mientras que las otras dos son picudas de la Axarquía», según explica Francisco Lorenzo, presidente de la asociación Olearum.

Edición limitada

Precisamente, de este olivo y también de casi una decena de ejemplares monumentales situados en entorno se elabora normalmente cada campaña un aceite de oliva virgen extra de edición limitada y, por tanto muy exclusivo. Sus aceitunas las molturan en la almazara del Molino del Hortelano, ubicada también en Casabermeja. Allí envasan este aceite de oliva virgen extra tan especial en una botella de 250 mililitros con un diseño muy elegante que está en consonancia con la procedencia de las aceitunas.

Cabe recordar que en esta zona de Casabermeja, no es ni mucho menos el único olivo monumental que existe. Eso sí, ninguno de ellos tiene un triple porte como éste ni se ha confirmado que puedan ser milenarios. En cualquier caso se trataría de ejemplares centenarios o monumentales. También hay otras zonas de la provincia de Málaga, como el valle del río Sabar, a la altura de Alfarnatejo, donde se pueden encontrar otros olivos con siglos de vida.

Hay que tener en cuenta, como contexto a la presencia de numerosos olivos monumentales en la zona, que tanto Casabermeja como la zona de arroyo Coche pertenecen a la comarca histórica del Campo de Cámara, que tuvo un gran valor estratégico como el 'Granero de Málaga' durante el antiguo Al-Ándalus.

