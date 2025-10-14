La ginebra artesanal creada por dos jóvenes malagueños de la Colonia de Santa Inés Bautizada como Gin Doña Inés, lleva en el mercado desde diciembre y ya ha cautivado a muchos de los que la han probado

«El alma de Málaga en cada trago». Es uno de los lemas que acompaña a la ginebra Doña Inés, una bebida artesanal que busca sobre todo identificarse con la ciudad y con su alegría. «Desde el principio quisimos darle un toque mediterráneo, cítrico y afrutado», explica Cristian Jiménez. Él y su amigo José Moreno son los creadores de esta bebida alcohólica destilada, bautizada como Doña Inés.

En el nombre de esta joven marca de ginebra está precisamente el origen. Tanto ellos dos como muchos de sus amigos se han criado en la Colonia de Santa Inés. Fue en la pandemia cuando empezaron a darle vueltas al asunto. Querían hacer una bebida que se identificara con la ciudad. «Se han perdido muchas ginebras de Málaga en los últimos años», explica Cristian.

Desde que tuvieron la idea de emprender con Gin Doña Inés hasta que se presentó oficialmente el pasado 17 de diciembre de 2024, los dos tuvieron un proceso intenso, «en el que nunca faltó la ilusión por bandera», como explica José Moreno. Él fue el que más investigó sobre cómo se elabora una ginebra. Había mucho que explorar y aprender, desde la utilización de los botánicos o la propia destilación hasta el diseño de la etiqueta o la botella que debían usar.

Después de mucho aprendizaje, dieron con la fórmula que hacía especial esta ginebra. «Uno de nuestros principales botánicos es la mandarina navelina, pero también cáscaras de naranja y de limón e incluso un toque de regaliz, que la hace un poco más seca», detalla Cristian. «Queríamos que fuera muy mediterránea y se identificara con Málaga y nuestro propio barrio», apostilla José.

Recomiendan tomar Gin Doña Inés con una rodajita de naranja, limón o incluso pepino y con tónica. Esta bebida de pomelo le va muy bien también. Aunque aseguran que la mejor forma es como gin tonic, no ven con malos ojos que se combine con refresco de limón.

Desde que sacaron la primera partida, destilada en Padul (Granada), ya han saboreado el primero de sus éxitos. Inicialmente, hicieron un pedido a la destilería de 1200 botellas y antes de lo que pensaban se agotó, a pesar de que pensaban que era un pedido ya de por sí bastante grande. «Hoy se puede tomar en muchos bares de copas e incluso restaurantes de Teatinos y también del centro de Málaga», explica José Moreno, quien agradece especialmente la implicación y el apoyo de Gramy's, un bar de copas muy conocido de Teatinos donde se hizo la presentación oficial de Gin Doña Inés.

También se puede comprar en algunas tiendas, como Ultramarinos A&P, ubicada en el origen de este proyecto, en la Colonia de Santa Inés. Allí la botella se vende por 15,5 euros, el precio recomendado por Cristian y José. «Por los botánicos que lleva, podría ser más cara, pero para la introducción en el mercado decidimos ajustar el precio», comenta José.

A pesar de ser jóvenes (Cristian tiene ahora 31 y José, 34), tienen claro que el perfil del cliente que buscan es de más edad. «Buscamos a consumidores de ginebra que les gusta tomarla en la sobremesa o por la noche, en un momento de tranquilidad, para el disfrute», matiza Cristian.

Ya están en conversaciones con distribuidores para seguir creciendo en presencia en la capital y fuera de ella

Después de diez meses de la primera fase del proyecto y ante la buena acogida del público, los promotores de Gin Doña Inés ya están en conversaciones con distribuidores de bebidas para seguir creciendo en presencia dentro de la ciudad de Málaga y fuera de ella.

Debido a su juventud y a su falta de experiencia en el sector (Cristian es sanitario y José trabaja como comercial), en su entorno les decían que estaban locos y que no sabían dónde se iban a meter, pero después de años de tesón y de esfuerzo, con la ayuda de amigos y expertos en la materia, han demostrado que Gin Doña Inés no era ni mucho menos una locura sino más bien un sueño que tenían y han podido cumplir.

