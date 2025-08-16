Dónde comer en la Feria de Málaga El Cortijo de Torres y el Centro son el punto de mira de la gastronomía de esta fiesta con propuestas que van más allá de un plato de paella o jamón

Uno de los grandes dilemas de la Feria de Málaga cada año: ¿Dónde ir a comer? Lo que antes se resumía en una oferta de cerveza y plato de paella, ahora se ha convertido en ofertas de cartas especiales, menús cerrados y miles de personas haciendo reservas previas para tener la tranquilidad de comer bien y relajados en el recinto ferial del Cortijo de Torres o en el Centro Histórico de la ciudad.

Los dos escenarios de la feria están en el punto de mira y los restaurantes, bares y casetas incluyen en sus cartas platos variados que van desde la típica ensaladilla, tablas de chacinas, quesos o porra antequerana hasta montaditos, croquetas, flamenquín, boquerones o filetillos. Aunque son muchos los que buscan más allá de una buena gastronomía: atención, servicio y buen ambiente de feria. Eso no faltará en los bares y casetas, donde los farolillos y música flamenca se mezclan con los brindis, la comida y las risas con amigos y familia.

Feria del Centro

Hasta las 18.00 horas, el Centro de Málaga se viste cada día de feria. Pandas de verdiales, programación especial y música en directo en las plazas de la Constitución, del Obispo, Las Flores y San Pedro de Alcántara ponen el toque especial a este escenario concurrido y variopinto de la feria.

Caseta AsociaciónCentro Histórico

Con entrada por plaza de la Constitución, en el colegio Prácticas N.º1, la Caseta Asociación Centro Histórico es una de las más antiguas de la Feria de Málaga. Con precios populares y una carta variada, pero típica de esta festividad: pinchitos, filetes, montaditos, paella, croquetas, filetillos con patatas, chorizo, etc.

El Gallo Ronco

Con el flamenco por excelencia, su ubicación de plaza de las Flores hace que se convierta en uno de los bares más solicitados del Centro de Málaga para comer en feria. Solomillo al moscatel, quesos variados, chacinas, berenjenas, sardinas ahumadas, carillada... Todo ello se convierte en una buena opción para tomar en su terraza mientras se disfruta de la música en directo que ofrece el programa del Ayuntamiento hasta las 18.00 horas.

Variedad Además del típico plato de paella y la cerveza, hay cada vez más propuestas de cartas especiales y menús cerrados

Fomo Bar

En pleno corazón de calle Carretería, este bar se estrenó el año pasado en la Feria de Málaga con una apuesta por poner en valor el producto local. Una buena opción para degustar en la feria con su perrito malagueño, las bravas, fideos tostados, gildas y quesos y vinos de Málaga. Este año también estarán en el real, en la caseta 165.

La Bocaná

Junto a la Catedral (calle Cañón), en este bar se pueden degustar ahumados, sarazones, embutidos y ostras francesas, además de una carta de coctelería malagueña. Aconsejan para la fecha probar su vino dulce y manzanilla, que siempre vendrá bien para refrescar los mediodías de feria acompañados de un buen abanico.

La Máquina

Su propuesta, en una ubicación privilegiada, en calle Molina Lario, incluye jamón de bellota cien por cien ibérico con pan rústico tostado con tomate, bacalao ahumado, chipironcitos de anzuelo a la plancha y al ajillo suave, salpicón de bovagante, zamburiña en graten de jamón, canelón XXL de asado y flores de alcachofas de Tudela, entre otros platos, además de mariscos, carnes y pescados, aderezado todo con flamenquito y Cartojal.

La Reserva

Este restaurante de la calle Bolsa es un clásico en pleno Centro: terraza, mesas altas, gran barra, salones para grupos y reservados es todo lo que necesitas esta feria, con una apuesta por la gastronomía tradicional y local pero siempre a la vanguardia. También están en el real en las casetas 21 y 22.

Feria en el real

Los Coloraos

Caseta climatizada, platos de paella gratis, menús y descuentos para grupos. Así anuncian la feria desde esta caseta, de Tití Pedregalejo y El Kiosko, que cuenta con música en directo. Tomate huevo de toro, gildas de anchoa, croquetas de jamón o langostino, chicharrones, queso, torreznos, cachopos y montaditos conforman la oferta de esta caseta, que es la número 210.

Cervezas San Miguel

Buen ambiente de feria y restauración a cargo del grupo Tercer Acto en la caseta número 31, donde no fallan imprescindibles como el jamón ibérico, la ensaladilla rusa, las croquetas caseras o los clásicos ligeritos, y de Marisquería El Cenachero. Allí podrán degustarse gambas cocidas, coquinas, vieiras, navajas, ostras, mejillones y otros mariscos, además de 'pescaíto' frito, pescados a la plancha, ensaladas, ibéricos y entrantes, además del plato del día, entre los que destacan los callos, la paella y las berzas.

El Pimpi

A mediodía, un salón de comida y, por la tarde, se transforma en un espacio con música en directo y zona de baile para los más flamencos. La caseta El Pimpi (29 y 30) ofrece tomate huevo de toro, galletitas de flamenquín, ensaladilla rusa con langostinos, gamba blanca, croquetas de puchero, adobo, boquerones... También postre y carta de bebidas en la que no falta un buen vino dulce y una Victoria bien fresquita.

Demanda Son muchos los que buscan más allá de una buena gastronomía: atención, servicio y buen ambiente

La Canasta

En las casetas número 25 y 26, cuenta con su habitual selección de jamón, embutidos, quesos y pan cocido en hornos trasladados expresamente. Otros 'must' de esta caseta son su rusa, sus guisos y, cómo no, sus postres.

Copacabana

En la caseta 116, de la mano de La Cabaña de Miraflores, ofrece menús cerrados, como el de 30 euros por persona, que incluye jamón, queso, porra antequerana, tomate picado con ventresca, gambas, paella y tres bebidas. Hay otra opción de menú, más reducido, por cinco euros menos.

Doña Francisquita

El clásico de los caterings en Málaga, con más de treinta años de experiencia, también tendrá hueco en la Feria de Málaga, en concreto en la caseta El Zaguán de Pepe Higo, la número 187, donde servirán jamón, queso, lomo en manteca, gazpacho andaluz, huevos rotos, hamburguesitas, camperitos, buñuelos de bacalao, adobo, lagrimitas de pollo, magro con tomate ¡y hasta arroz con leche!, entre otros platos.

