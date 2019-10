Sólo la norma frena a la cantera El gran papel de Cristo y Antoñín en Riazor confirma que hay madera entre los filiales Víctor no puede dar más confianza a muchos de sus jóvenes al no poder coincidir más de cuatro en el campo, lo que limita su margen de maniobra PEDRO LUIS ALONSO Lunes, 21 octubre 2019, 00:03

málaga. A estas alturas ya es una realidad indiscutible: sólo la norma frena a la cantera. El cupo máximo de cuatro dorsales no profesionales en el campo -y siendo ya esto un grave riesgo de incurrir a corto plazo en alineación indebida- restringe las expectativas de promoción de muchos jóvenes malaguistas que están dando el callo en el primer equipo. Víctor Sánchez del Amo ya ha contado con trece jóvenes esta temporada en Segunda (doce han figurado en las convocatorias) y si no concede más confianza a la mayoría de ellos es por el límite mencionado en el capítulo de las fichas, no porque no estén a la altura.

Así las cosas, ya han participado en el torneo regular Kellyan, Ismael, Cristo, Luis, Keidi, Ramón, Hicham, Antoñín y Hugo, además de ir convocados Gonzalo, Juande e Iván Jaime y de viajar sin sentarse en el banquillo Adrián Quintela.

Keidi y Luis son un caso aparte, pues no cuentan como profesionales de derecho (tienen dorsales superiores al '25'), pero de hecho son dos más del primer equipo a todos los efectos y ya tienen una experiencia a considerar en Segunda, pero el resto de canteranos han llamado la atención de una u otra manera. Apenas se habían fogueado Hicham, con su buen papel al comienzo de la temporada anterior, y Hugo, que apareció también de forma menos llamativa en la segunda vuelta.

Pero en esta campaña se han revelado muchos otros nombres. Cuatro son de la quinta de aquel San Félix juvenil que fue semifinalista de la Copa del Rey de la categoría. Gonzalo está rotando con Kellyan en las convocatorias de los porteros, aunque ha sido el segundo el que jugó en las dos ausencias de Munir. Ismael y Ramón son internacionales sub-19 y han rendido bien en sus pocos minutos, y ahora sobresalen dos nombres propios, los de Cristo y Antoñín, notables ayer en Riazor.

Al algecireño ya se le ha visto en losdos partidos jugados de lateral, 'carrilero' y extremo. En el segundo tiempo en La Coruña tuvo una estupenda ocasión para marcar (se la jugó con la zurda, estando mejor perfilado para su pierna derecha) y dio un pase de gol sensacional a Keidi, en una ocasión malograda por este. Mientras, Antoñín, un luchador nato, ha actuado en punta o en la banda, marcó un gol al Cádiz, prolongó el córner que originó el tanto de Mikel y fue clave ayer en su despliegue. Sin embargo, jugar con más de tres de los trece nombres referidos implica ya asumir un riesgo innecesario.