Lorenzo se marcha al final con la selección suiza sub-20 Lorenzo González, en el entrenamiento de esta mañana. / Germán Pozo El canario se marchó por la tarde y deja al Málaga con sólo once porfesionales cara al derbi del sábado ante el Cádiz, con la opcion de elevar la cifra a doce si se recupera Dani Pacheco PEDRO LUIS ALONSO Málaga Martes, 8 octubre 2019, 18:17

Lorenzo González se va al final con su selección (el combinado suizo sub-20). El atacante malaguista, después de entrenarse por la mañana con el equipo, se incorporó por la tarde a la concentración con este combinado nacional y se convierte en la sexta baja del 'virus FIFA' para el cuadro de La Rosaleda, cuatro en relación a profesionales (Munir, Mikel, Juanpi y el citado Lorenzo) y dos de canteranos (Keidi y Ramón).

De esta forma, el Málaga tendrá en el derbi del sábado ante el Cádiz (18.00 horas) once o doce profesionales disponibles, en función de que Dani Pacheco llegue a tiempo al partido, lo que no parece muy probable. El pizarreño lleva casi un mes de baja y ha intensificado la puesta a punto, pero aún no se ha integrado en el trabajo con balón con el equipo.

Además, Ramón jugó hoy algo más de media hora en la victoria de España sub-19 sobre Lituania (2-0) en el estreno del grupo de clasificación para la ronda elite del Preeuropeo sub-19, partido disputado en el estadio FK Rad de Belgrado. Ramón jugó el último tercio del choque.