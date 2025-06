Alfonso Herrero y el malagueño Javi Rueda, en el once ideal de Segunda de la temporada

El guardameta del Málaga Alfonso Herrero y el lateral derecho malagueño Javi Rueda (Albacete), natural de Alozaina, figuran en el once ideal de la temporada ... en Segunda que ha dado a conocer la empresa de inteligencia artificial Olocip, de la que es su CEO el exjugador del Marbella y del Real Madrid Esteban Granero.

Olocip se ha basado en el impacto acumulado de todas las acciones ofensivas y defensivas de los jugadores en función de los minutos jugados, y a partir de ello ha compuesto tres onces, el de oro, el de plata y el de bronce. Herrero y Rueda aparecen en la alineación más destacada, junto a Víctor Chust (Cádiz), Javi Castro (Racing), Raúl Sánchez (Castellón), Gorrotxategi (Mirandés), Carlos Álvarez (Levante), Ontiveros (Cádiz), Yeremay (Deportivo), Íñigo Vicente (Racing) y Luis Suárez (Almería), que ha sido el Pichichi de la categoría.

🇪🇸𝐄𝐋 𝐗𝐈 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐓𝐄𝐌𝐏𝐎𝐑𝐀𝐃𝐀 #LigaHypermotion



🥇𝗫𝗜 𝗗𝗘 𝗢𝗥𝗢

🧤Alfonso Herrero

🛡️Raúl Sánchez, Javi Castro, Chust, Rueda

🏗️Gorrotxategi

🏃Yeremay, Ontiveros, Carlos Álvarez

⚽Luis Suárez, Iñigo Vicente



➡️Sigue el hilo para conocer los XI de 🥈 y 🥉… pic.twitter.com/sWZwiEoSr4 — Olocip | Inteligencia Artificial (@Olocip_Lab) June 4, 2025

En el segundo once y en el tercer once no aparecen integrantes de la plantilla malaguista. La aportación de Olocip vuelve a confirmar la sensación de que Alfonso Herrero ha sido por rendimiento el mejor portero de Segunda, frente a Ezkieta (Racing) y Rubén Yáñez (Sporting), que figuran en los otros onces, y Rueda, cedido por el Celta al Albacete, tiene previsto regresar al cuadro vigués y jugar en él en competición continental (Liga Europa) este curso.

El once de plata lo forman Ezkieta (Racing); Bigas (Elche), Pablo Vázquez (Deportivo), Aitor Córdoba (Burgos); Van den Belt (Castellón), Gelabert (Sporting), Arribas (Almería), con Andrés Martín (Racing) y Carracedo (Córdoba) en los extremos, y Soko (Huesca) y Panichelli (Mirandés) en el ataque.

En el once de bronce aparecen Rubén Yáñez (Sporting); Pubill, Edgar (Almería), Alberto (Castellón), Marc Mateu (Eldense); Kochorashvili (Levante), Alberto Reina (Mirandés), Villares (Deportivo); Tsitaishvili (Granada) Dubasin (Sporting) y Brugué (Levante).