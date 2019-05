José Iturbi: El bulevar de las tapas de nueva málaga

R. Aparicio

El albañil que apostó un local de tapas para salir de la crisis

Tras la historia de 'La Guarida', un local con encanto en el número 20 de José Iturbi, se esconde la de un joven albañil que en plena crisis se armó de valor para jugarse sus ahorros a una carta: un local de tapas y bebidas que hoy, tres años y medio después, no es ni la sombra de lo que era en el inicio de su andadura. Abrió en un local de pequeñas dimensiones, con pocas mesas, una carta corta y con una decoración «sin apenas detalles ni florituras». No tenía para más: «Era muy cutre, lo reconozco, pero me esforcé porque las tapas fueran de calidad y tuvieran buen precio», explica Sergio Pozo, impulsor y dueño del local que poco a poco logró hacerse con una clientela fija que incluso esperaba en la calle, de pie, para cenar. «Con el tiempo uní el local contiguo duplicando el espacio, ampliamos la carta hasta ofrecer una treintena de tapas diferentes y cambiamos radicalmente la decoración. Tenemos hasta un jardín vertical dentro. También abrimos un espacio para tomar copas», indica el empresario que a base de trabajo y tesón ha levantado un negocio que cuenta con diez empleados y en el que, con cada bebida que sirven, el comensal elige una tapa. «Creo que los clientes nos eligen por la variedad y porque cenas a base de tapas por un bajo presupuesto», opina. Foto : Sergio Pozo posa delante de La Guarida, un local con dos espacios diferenciados: tapas, por un lado, y copas, por otro.