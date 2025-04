Calle Especerías, una de las nuevas «inestables»

Emilio Morales Málaga Miércoles, 9 de abril 2025, 00:04 Comenta Compartir

La calle Especerías, en pleno corazón del Centro Histórico, presenta un estado cada vez más preocupante que ha generado alarma entre vecinos, comerciantes y transeúntes. Las losetas sueltas, desniveladas o directamente rotas forman parte del paisaje habitual de esta concurrida vía, que soporta a diario una gran afluencia de personas, tanto locales como turistas, ya que confluye con la Plaza de la Constitución.

Con la Semana Santa a la vuelta a la vista, la situación cobra aún más relevancia. Miles de personas pasarán por esta vía durante las procesiones, y el mal estado del pavimento supone un riesgo evidente de caídas y accidentes.

Además del riesgo físico, los comerciantes de la zona se quejan del impacto negativo que el deterioro de la calle tiene en la imagen del centro de la ciudad. «Es una zona por la que pasa muchísima gente a diario, y no está a la altura del entorno histórico y turístico que representa», comenta una comerciante local.

A pesar de las quejas reiteradas, no se han llevado a cabo reparaciones estructurales, solo arreglos puntuales que no resuelven el problema de fondo. Los vecinos exigen una intervención urgente y completa que garantice un pavimento seguro y accesible.. También piden que se revise el tipo de materiales utilizados y su durabilidad ante el uso intensivo que soporta la vía. La calle Especerías no puede seguir esperando. La seguridad de quienes la transitan y la imagen del centro dependen de una actuación inmediata y responsable.

Temas

Cosas de la ciudad