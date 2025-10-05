El infierno de los rehenes en el infierno de Gaza Hamás secuestró a 251 israelíes y retiene aún a unos 18 con vida tras sufrir desde octubre de 2023 unas condiciones atroces

5 de octubre 2025

La vida les cambió en un chasquido. Estaban en casa o trabajando en el campo o en un festival de música… De repente, ruido, alarma y milicianos de Hamás. Más de 1.200 ciudadanos israelíes fueron asesinados. Los asaltantes se llevaron secuestradas a 251 personas, incluidos 30 niños. Los rehenes. A partir de ahí, su vida fue otra: unos murieron pronto ejecutados por sus captores o bajo las bombas de su propio ejército. Otros, los que se salvaron, descubrieron el infierno en los túneles de Hamás, enterrados sin morir junto a sus carceleros. A oscuras y sin ningún contacto. Sin saberlo, se convirtieron en una carta clave en la mesa de negociación entre los islamistas y el Gobierno de Benjamín Netanyahu. Cerca de la mitad fueron liberados en intercambios con prisioneros palestinos. Quedan 48 cautivos, de los que sólo unos 18 siguen vivos. Ahora, dos años después, Hamás acepta el plan de paz y los secuestrados al fin podrán salir de su ataúd subterráneo.

7 de octubre de 2023 El ataque

El 7 de octubre de 2023, miembros de Hamás cruzaron desde la Franja a territorio israelí. Uno de sus objetivos fue el festival de música Supernova, que se celebraba al aire libre en el desierto de Néguev coincidiendo con una festividad judía.

Allí estaba una joven de 22 años, Shani Louk. Había ido con su novio. La imagen de su cuerpo, semidesnudo, con las piernas torcidas y tirado sobre una camioneta, dio la vuelta al mundo.«Shani, que fue paseada por Gaza por terroristas de Hamás, vivió horrores insondables», denunció el Ministerio de Exteriores de Israel. Su madre, con la que la joven llegó a hablar durante el asalto, la reconoció por los tatuajes en un vídeo que circulaba por internet.

En las imágenes se ve a varios hombres festejando la matanza y exhibiendo el cuerpo de Shani. Uno de ellos la escupe. La madre, de origen alemán, pidió la intermediación del Gobierno germano. Tiempo después, al analizar una astilla de un cráneo encontrado en Gaza, se confirmó su muerte. «Esto demuestra toda la barbarie que hay detrás de los ataques de Hamás, que debe rendir cuentas. Esto es terror», declaró el entonces canciller en Berlín, Olaf Scholz.

24 noviembre de 2023 Primera liberación

Tras casi dos meses de secuestro fueron liberados 105 cautivos una vez acordado un breve alto el fuego. Llegaron entonces los primeros testimonios. Como el de Amit Soussana, de 40 años. La tuvieron atada. Uno de sus guardianes le preguntaba a menudo sobre su vida sexual. El acoso fue a más. Se interesó por su menstruación. Un día insistió en que se duchara y luego, mientras ella se aseaba, la amenazó con una pistola. La golpeó y la violó. Después, el hombre se marchó de la habitación para lavarse. Y cuando volvió, arrepentido, le dijo: «Soy malo, soy malo, por favor, no lo cuentes en Israel».

Entre los liberados estaba también Itay Regev, de 19 años. «Pasamos hambre, mucha hambre. No me duché en 54 días. Mis captores eran crueles. Les daban igual mis heridas en las piernas. Vivía con una continua sensación de miedo. Es terrible. No sabes si vas a despertar al día siguiente o si te va a caer un misil encima o si van a entrar los secuestradores y nos van a rociar con disparos», contó. Le extrajeron una bala de una pierna sin anestesia. «Y me dijeron que si chillaba, me matarían».

15 diciembre de 2023 Víctimas de fuego amigo

Yotam Haim tocaba la batería, Alom Shamriz estudiaba ingeniería informática y Samer Talalka trabajaba en un criadero de aves. Ninguno había cumplido los 30 y los tres fueron secuestrados el 7 de octubre en el kibutz Nir Am. El 15 de diciembre lograron escapar de su agujero. Salieron como pudieron y sin camisa a las derruidas calles de Gaza y al ver a soldados israelíes blandieron un trapo blanco. No les sirvió.

Los militares creyeron que era una trampa. Dispararon. Mataron a Alom y Samer. Yotam, herido, trató de refugiarse en un edificio mientras gritaba en hebreo. Un francotirador acabó con él.

Al ver los cadáveres, los soldados descubrieron que tenían marcas de ataduras y golpes. Eran rehenes. Los familiares y parte de la opinión pública de Israel exigió explicaciones al Gobierno. El portavoz del ejército, Richard Hecht, dijo que había sido «un trágico error». Según Hamás, en los primeros meses del conflicto, unos 70 cautivos murieron por acciones de las tropas armadas de Tel Aviv.

8 de junio de 2024 Operación Arnon

El ejército de Israel, con el apoyo logístico y de Inteligencia de Estados Unidos, preparó durante semanas un despliegue para liberar a cuatro rehenes retenidos en el campo de refugiados de Nusairat. Diseñaron una operación a plena luz del día y en un lugar lleno de ciudadanos palestinos.

Los agentes, vestidos como refugiados, se acercaron en una vieja furgoneta llena de muebles y enseres. Como una familia de desplazados más.

En el último momento, parte del dispositivo fue descubierto y comenzó un tiroteo. Israel recurrió a la aviación, que abrió un pasillo para que los soldados accedieran a lugar donde estaban los cautivos. Los rescataron. Como consecuencia del barrido hecho por los aviones, murieron 274 palestinos.

La ONU reaccionó al recordar «que todos los civiles deben ser protegidos». Israel calificó de «heroica» la operación y la bautizó 'Arnon', en memoria del inspector responsable, Arnón Zamora, que falleció durante el rescate

12 agosto 2024 Ejecutado por su captor

Rehenes y guardianes compartían días y noches en las galerías excavadas en la Franja. Diez meses después de la matanza del 7 de octubre de 2023, las Brigadas Ezzedine al-Qassam, el brazo armado de Hamás, desvelaron que uno de sus miembros había matado al cautivo que custodiaba.

«Actuó contra las órdenes de no tomar venganza después de recibir la noticia de la muerte de sus dos hijos en una masacre del enemigo», aseguraron fuentes de la milicia. Calificaron la ejecución como un «incidente desafortunado» y le echaron la culpa a la «brutalidad» de la campaña militar israelí. «Esa brutalidad se ha convertido en un peligro inminente para sus prisioneros». El número de víctimas mortales en Gaza acababa de superar los 40.000.

1 de febrero de 2025 Luto por la familia Bibas

Durante los intercambios de rehenes israelíes por prisioneros palestinos que se sucedieron en el inicio de 2025 recuperó la libertad Yarden Bibas, un soldador que vivía cerca del kibutz Nir Oz con su esposa, Shiri, y sus dos hijos, Ariel (4 años) y Kfir (9 meses). Nada más salir de su encierro preguntó por su familia, de la que nada sabía desde octubre de 2023. Los tres, la mujer, el niño y el bebé, también habían sido capturados por Hamás y los tres habían muerto.Hamás jura que fallecieron durante una ofensiva del ejército israelí.

Yarden supo que sus dos hijos se convirtieron en un símbolo para la campaña de presión sobre el Gobierno de Netanyahu con el fin de que negociara la liberación de los secuestrados. A Yarden le quedan los recuerdos y un vídeo difundido por el Ministerio de Defensa en el que se ve a Shiri, angustiada y con los dos niños en brazos, junto a miembros de la milicia.

2 agosto 2025 Obligado a cavar su tumba

Los vídeos también son un arma. La opinión pública es otra batalla. Hamás filmó al rehén Evyatar David cavando con una pala dentro de un túnel en Gaza. No trataba de agrandar la galería. «Estoy cavando mi propia tumba», se le escucha. Tiene 24 años y aspecto cadavérico. Es otro de los cautivos del 7 de octubre de 2023.

«Cada día mi cuerpo se debilita más. Camino directo hacia mi tumba. Aquí está donde me enterrarán. Se acaba el tiempo para liberarme y dormir en mi cama con mi familia», lamenta. Las imágenes destrozaron los suyos: «Parece un esqueleto viviente. Está enterrado en vida».

Octubre de 2025 Los últimos cautivos

Menos de veinte siguen vivos. Eso dicen los gobiernos de Estados Unidos e Israel sobre el número de rehenes que aún sobreviven. Hamás tiene en su poder, además, una treintena de cadáveres. Las familias reclaman a los que después de dos años de cautiverio aún respiran para abrazarlos y a los fallecidos, para enterrarlos y acabar así con la insoportable incertidumbre. En esa ya escueta lista de rehenes que aún pueden estar vivos figura Elkana Bohbot, de 36 años y con doble ciudadanía, israelí y colombiana.

En marzo de este año, Hamás difundió un vídeo en el que este secuestrado pedía a Israel el final de la guerra. Para la familia, fue una prueba de vida. Hasta entonces, lo único que tenían eran imágenes en las que su hijo recibía una paliza y el testimonio de otro cautivo que coincidió con Bohbot. Les dijo que Elkana aún tenía la «esperanza» de abrir una heladería en Tel Aviv y volver a ver al hijo que le espera desde que fue capturado en el festival de música Supernova hace ya dos años.

