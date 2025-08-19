La Crimea que Trump quiere regalar a Putin: una historia de tártaros, otomanos y rusos

Tras la reunión en Alaska entre Vladimir Putin y Donald Trump, este último ha asumido una de las reivindicaciones rusas más sensibles: la soberanía rusa sobre Crimea. En la madrugada del lunes declaró que Kiev se tiene que ir olvidando de reclamar su control sobre la península ya que, en su opinión, tiene que seguir siendo controlada por Moscú. Esta postura del presidente norteamericano supone aceptar la anexión ilegal llevada a cabo por los rusos en 2014 y que ha añadido todavía más tensión a una zona del mundo marcada por toda una historia de conflictos, guerras y decisiones discutibles. Estos son los hitos que marcan la historia de Crimea.

1853-1856 La guerra de Crimea

A mediados del siglo XIX se produjo la guerra de Crimea, en la que una coalición de tropas turcas, francesas, británicas y del Reino de Cerdeña derrotaron a los rusos en esta península. La batalla fue una humillación para Moscú y en ella se produjeron hitos de la historia como la carga de la Brigada Ligera -la suicida misión de la caballería británica- y también, el nacimiento de la enfermería moderna de la mano de Florence Nightingale. Esta sanitaria británica que revolucionó el método de atender a los heridos en combate durante el sitio de Sebastópol.

La situación en 1853

Crimea se convirtió en un emblema de la derrota rusa y, por tanto, se incorporó al imaginario ruso como un lugar clave. León Tolstói escribió ayer uno de sus primeros éxitos, 'Sebastopol', en el que describe la visión rusa de la guerra. Durante la guerra se demostró el valor estratégico de este enclave para controlar el Mar Negro.

Imperio Austríaco Imperio Ruso Moldavia Crimea Valaquia Mar Negro Imperio Otomano Imperio Austríaco Imperio Ruso Moldavia Crimea Valaquia Mar Negro Imperio Otomano Imperio Ruso Imperio Austríaco Moldavia Odesa Mar de Azov Crimea Kerch Valaquia Bucarest Sebastópol Mar Negro Burgas Fort-Saint-Nicolas Sinope Constantinopla Trebisonda Imperio Otomano Imperio Ruso Imperio Austríaco Moldavia Odesa Mar de Azov Kerch Crimea Valaquia Bucarest Sebastópol Mar Negro Burgas Fort-Saint-Nicolas Sinope Constantinopla Trebisonda Imperio Otomano

1917 La Revolución Rusa

Crimea llegó a ser uno de los últimos bastiones de los Ejércitos blancos que se opusieron a la revolución comunista. En la península se encontraba un grupo ético muy especial, los tártaros, una etnia musulmana y con su propio idioma. Dando un salto atrás en el tiempo hay que recordar que este grupo, con el apoyo del Imperio Otomano, era el dominante en la isla. Rusia se había apoderado de Crimea en 1783, después de que la zarina Catalina la Grande rompiese un acuerdo de paz con los turcos. Tras el éxito de la revolución comunista, Crimea se convirtió en una república socialista y se concedió un régimen de autonomía a los tártaros.

La extensión del Imperio Ruso

Occidente del Imperio Ruso en 1914 Moscú Kiev Crimea Crimea en un mapa soviético de 1938 Sebastópol Occidente del Imperio Ruso en 1914 Moscú Kiev Crimea Crimea en un mapa soviético de 1938 Sebastópol Moscú Kiev Crimea Extensión del Imperio Ruso en 1914 Sebastópol Crimea en un mapa soviético de 1938 Moscú Kiev Crimea Extensión del Imperio Ruso en 1914 Sebastópol Crimea en un mapa soviético de 1938

1945 Segunda Guerra Mundial y estalinismo

En la Segunda Guerra Mundial, los nazis llegaron a ocupar Crimea entre 1941 y 1944. Cuando el Ejército ruso liberó la península, una de las primeras decisiones de Stalin fue deportar a toda la población tártara de la república, tras acusarles de colaborar con los alemanes. Esta despoblación masiva, bautizada como Sürgün y considerada como un genocidio por algunas instituciones, supuso el traslado de casi 200.000 personas a lugares como Uzbekistán y Kazajistán. El Kremlin repobló Crimea con rusos, en su mayoría, y ucranianos.

El régimen nazi en 1942

Administración civil Reich y territorios anexionados Crimea Administración militar Administración civil Reich y territorios anexionados Administración militar Crimea Administración militar Administración militar Reich y territorios anexionados Administración civil Administración militar Crimea Administración militar Reich y territorios anexionados Administración civil Administración militar Crimea

Crimea se convirtió en el balneario por excelencia de la oligarquía comunista, con palacios y dachas reservados al partido comunista. En la población de Yalta, situada al sur de la península, se celebró en 1945 la conferencia en la que Estados Unidos, Inglaterra y la Unión Soviética decidieron cómo iba a ser la Europa de posguerra. Allí nació la 'Guerra Fría'.

1991 Disolución de la URSS

La Unión Soviética colapsó en 1991 y un año más tarde Ucrania declaró su independencia. Crimea era una parte de Ucrania por una cuestión casi administrativa. En 1954, cuando nadie creía que los soviets podían desaparecer, el dirigente Nikita Krushev decidió ceder la península a Kiev, puesto que desde allí se gestionaban toda la economía del territorio. Por ello, Ucrania lo reclamó como propio al declararse la independencia.

Organización administrativa de la URSS desde 1956

República Socialista Soviética de Ucrania Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas Crimea Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas República Socialista Soviética de Ucrania Crimea República Socialista Soviética de Ucrania Crimea Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas República Socialista Soviética de Ucrania Crimea Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Sin embargo, una gran parte de la población, rusófila, comenzó a exigir su autonomía o, directamente, la incorporación a Rusia. Se redactaron diversas constituciones inspiradas por mandatarios prorrusos que habían sido elegidos en las elecciones llevadas a cabo en la península. Kiev no las aceptó hasta que en 1996 se aprobó una carta magna que concedía autonomía a la región, pero rechazaba cualquier secesión.

2014 Intervención militar de Rusia

La flota rusa del Mar Negro regresó a Sebastopol -había abandonado este puerto en 1996-. En la práctica, esa decisión supuso un despliegue militar ruso en la península. Desde Moscú se aplicó una anexión en la que, por ejemplo, se suprimió la libertad de expresión y se eliminó a la iglesia ortodoxa de Ucrania.

Tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, Crimea se convirtió en el escenario de enfrentamientos militares estratégicos. Las innovaciones ucranianas en el uso de drones marítimo y misiles consiguieron que la flota rusa tuvieron que retirarse de Sebastopol, tras sufrir el hundimiento de sus principales barcos de guerra. Los servicios secretos ucranianos consiguieron también atacar el puente de Crimea, una infraestructura de 18 kilómetros de largo que une Rusia con la península y que fue construido tras la anexión dictada por Putin. Animado por estos éxitos, Zelensky llegó a prometer la liberación del territorio anexionado, algo que ahora Trump ha convertido casi en un imposible.

